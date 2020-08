Ogni giorno Mercedesz Henger su Instagram incanta i suoi oltre 726 mila followers con le sue mille avventure. Dopo alcuni giorni di relax tra sole e mare a Forte dei Marmi, la Henger ha scelto di passere anche alcuni momenti della sua estate 2020 in montagna, scegliendo come meta del suo viaggio il Trentino. Poche ore fa ha pensato bene di condividere le meraviglie del luogo con i suoi followers, i quali però si sono concentrati solo sulla sua innata bellezza, dimenticandosi completamente del panorama da sogno che si può vedere dalle foto. Mercedesz in costume a bordo piscina è qualcosa di indescrivibile. Il post, formato da una serie di scatti in sequenza, ha ricevuto una marea di like e commenti.

Mercedesz Henger Instagram: la regina del Trentino

Mercedesz Henger ha descritto così il suo ultimo post su Instagram: «Obbiettivo di questi giorni: riuscire a catturare in una foto almeno 1/10 della bellezza di questo posto. Posso riuscirci secondo voi?» Nella sequenza di scatti si vede Mercedesz mentre si rilassa seduta a bordo piscina. Le montagne sullo sfondo creano un’atmosfera fiabesca, rendendo tutte le foto magiche. Naturalmente i suoi fan non si sono concentrati solo sulle bellezze naturali. Il loro sguardo è stato catturato anche dal micro costume della showgirl. Il costume a due pezzi super aderente mette in bella mostra il suo fisico statuario. Non c’è nulla da fare, Mercedesz con la sua innata femminilità ha letteralmente conquistato tutto il Trentino.

I commenti dei fan al post

I followers di Mercedesz Henger hanno completamente perso la testa davanti alla sua versione da sirenetta tra le montagne. Un ammiratore ha scritto: «Sei tu la vera bellezza di questa posto» e un altro ha aggiunto: «Sei di un altro pianeta». Non c’è nulla da fare la sua straordinaria bellezza non passa inosservata: «Sei un raggio di sole!» Un fan, dopo aver osservato ogni scatto, ha ammesso: «La seconda foto è bellissima.Tu e il paesaggio siete una meraviglia. Complimenti!» Un ammiratore ha concluso scrivendo: «La tua immensa bellezza oscura tutto il bello che c’è intorno!» >>Altri Gossip

Foto prese dal profilo ufficiale Instagram di Mercedesz Henger (@mjmemi)