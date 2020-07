in

Dal caldo afoso al maltempo con temporali e grandine nel giro di poche ore. E’ un luglio capriccioso quello del 2020, caratterizzato da un meteo altalenante tra bel tempo e caldo intenso e attacchi improvvisi del maltempo. Se già oggi Alpi, Prealpi ed alcune zone dell’Appennino saranno interessate da temporali sparsi, anche di forte intensità, domani le condizioni meteo peggioreranno ulteriormente. La perturbazione in arrivo dall’Atlantico sarà piuttosto intensa, ecco le previsioni dettagliate e le allerte meteo della Protezione Civile (segue dopo la foto).

Meteo domani, temporali con grandine: ecco dove

Scrive Meteo.it: “Venerdì arriverà una intensa perturbazione (la numero 7 di luglio) che, attraversando il Centro-Nord, porterà su questa parte d’Italia numerosi temporali e una sensibile attenuazione del caldo; i temporali potrebbero essere localmente anche intensi, con il pericolo perciò di grandinate, forti raffiche di vento e nubifragi. Prima di abbandonare definitivamente la Penisola, nella giornata di sabato la perturbazione porterà ancora qualche rovescio residuo sulle regioni del medio e basso versante adriatico. Da domenica il tempo migliorerà ovunque e avrà inizio una fase di tempo stabile con caldo in aumento”.

Consultando le carte dei principali modelli meteo, le regioni a più alto rischio di forti temporali nella giornata di domani, venerdì 23 luglio 2020, sono: Liguria (zona appenninica al confine con l’Emilia-Romagna), Lombardia orientale, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna.

Meteo, oggi allerta gialla in 5 regioni

La Protezione Civile ha emesso due diversi avvisi di allerta meteo. Il primo prevedeva dal pomeriggio di ieri, mercoledì 22 luglio, precipitazioni a prevalente carattere temporalesco, su Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Trentino Alto Adige con fenomeni più frequenti ed intensi durante le ore pomeridiane e serali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni in atto e previsti, è stata valutata per la giornata di oggi giovedì 23 luglio, allerta gialla per rischio temporali su ampi settori di Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige, Emilia-Romagna e sull’intero territorio del Veneto. >> Tutte le notizie meteo