Meteo prossimi giorni all’insegna del maltempo in Italia. Un primo e puntuale assaggio dell’inverno meteorologico che inizia proprio oggi, 1° dicembre. Già nella giornata odierna una prima perturbazione di origine atlantica è giunta sui cieli italiani e da domani determinerà condizioni di forte maltempo. Accompagnata da una massa d’aria fredda, porterà le prime nevicate della stagione, anche su colline e pianure del Nord. Poi nel weekend è in arrivo un secondo fronte perturbato: le previsioni per i prossimi giorni.

Meteo prossimi giorni: le previsioni per domani, mercoledì 2 dicembre 2020

Affidandoci al servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare, ecco le previsioni per domani, mercoledì 2 dicembre 2020, che come detto, sarà una giornata di forte maltempo su gran parte dell’Italia. Al Nord al mattino ci saranno precipitazioni, graduale in intensificazione, con neve fino a quote pianeggianti su gran parte della pianura padana e in particolare sull’Emilia-Romagna occidentale. Dal pomeriggio la quota neve salirà fino a 700-800 metri, interessando prevalentemente i rilievi alpini del Nordest e l’Appennino tra Toscana ed Emilia-Romagna. Dalla serata rapido miglioramento a partire da nord-ovest.

Al Centro invece deboli precipitazioni su Sardegna e costa tirrenica, più intense sul Lazio. Nevicherà solo sui rilievi di Lazio e Abruzzo. Dalla serata rapido miglioramento a partire dalla Sardegna e dalle coste toscane. Al Sud addensamenti su Campania, Molise e Puglia con piogge dal pomeriggio, più abbondanti su Campania e Molise settentrionali. Nubi in aumento dalla serata in Sicilia, con piogge moderate.

Per quanto riguarda le nevicate, ecco cosa vede il modello di previsione Wrf di San Marino Meteo: il manto nevoso potrà arrivare fino a 10-15 centimetri nella giornata di domani mercoledì 2 dicembre 2020 su basso Piemonte, bassa Lombardia, Emilia occidentale e Appennino Tosco-Romagnolo, Veneto e Friuli. Accumuli anche più importanti sulle Alpi marittime, nel Cuneese, su parte del Trentino (vedi foto sotto).

La tendenza per il weekend

Siamo ancora parecchio distanti a livello temporale, ma le uscite dei modelli meteo al momento confermano una seconda ondata di maltempo per il weekend di sabato 5 e domenica 6 dicembre 2020. Le temperature saranno in rialzo, per cui la neve sarà limitata ai rilievi alpini ed appenninici. Il servizio meteorologico dell’Aeronautica prevede piogge intense in particolare sul nord-ovest d’Italia, in special modo Piemonte e Liguria, e sulle regioni centrali tirreniche nella giornata di sabato.

Domenica 6 dicembre 2020 invece ci sarà maltempo diffuso al Centro e al Sud, mentre al nord dal pomeriggio inizierà un graduale miglioramento. La conferma arriva anche dal modello di previsione GFS di Meteociel.fr che vede accumuli di pioggia importanti da oggi a domenica prossima, in particolare per Liguria di levante, Lombardia orientale, Trentino, alto Veneto, Friuli Venezia Giulia (qui il rischio di fenomeni particolarmente intensi stando al modello è molto alto). Poi molte piogge anche in Emilia-Romagna occidentale, alta Toscana, Umbria, Lazio, zone interne dell'Abruzzo, Campania settentrionale (vedi foto sotto) .