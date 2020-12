in

Ancora maltempo e di forte intensità. Il meteo weekend sarà all’insegna del clima invernale. Una nuova intensa perturbazione atlantica è arrivata sui cieli italiani e sta già portando neve sui rilievi alpini e piogge sulle regioni di nord-ovest. Nel pomeriggio di oggi, venerdì 4, e poi nelle giornata di sabato 5 e domenica 6 dicembre 2020 maltempo diffuso su tutta Italia. Le previsioni aggiornate.

Meteo weekend: le previsioni aggiornate

Mentre scriviamo piove con una discreta intensità su gran parte della Liguria, sul Piemonte orientale, su Lombardia ed Emilia occidentali. Nel pomeriggio di oggi, venerdì 4 dicembre 2020, sono attese piogge di forte intensità su basso Piemonte, Liguria di levante, alta Toscana. Poi in serata la mappa aggiornata del modello di previsioni Wrf di Lamma Toscana prevede precipitazioni intense ancora su Liguria di levante e alta Toscana, con accumuli di pioggia fino a 100mm in 6 ore, e su Trentino Alto Adige ed alto Veneto.

Domani, sabato 5 dicembre 2020, le piogge si concentreranno su Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Toscana. Considerate le mappe di previsione, potrebbero verificarsi nubifragi tra Levante ligure e Toscana settentrionale (accumuli di pioggia previsti fino a 175mm in 24 ore) e poi sulle Prealpi venete (immagine qui di seguito, ndr).

Domenica 6 dicembre 2020, il fronte perturbato nella sua rotazione colpirà quasi tutte le regioni centrali e ancora una volta il Nordest, dove il rischio di fenomeni alluvionali è alto. Il citato modello di previsione Wrf vede accumuli di pioggia fino a 350 mm in 24 ore (!) su alto Veneto e Friuli Venezia Giulia. Altrettanto intense le precipitazioni su gran parte della Toscana, sull’Appennino tosco-romagnolo, sull’Umbria, sull’alto Lazio e su parte della Sardegna (immagine di seguito, ndr).

L’allerta meteo della Protezione Civile

La Protezione Civile nazionale ha diramato per oggi, venerdì 4 dicembre 2020, un’allerta meteo arancione per quattro regioni: Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia-Romagna. Si prevedono precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte, Lombardia, Veneto, Province autonome di Trento e Bolzano, Fiuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana. Le precipitazioni assumeranno carattere nevoso generalmente al di sopra di 500-700 metri, fino a quote di pianura su Piemonte, Lombardia e nelle Valli Alpine. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Previsti anche venti dai quadranti meridionali, da forti a burrasca, con raffiche fino a burrasca forte su Liguria, Toscana, Emilia-Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia, con mareggiate sulle coste esposte. >> Tutte le news meteo