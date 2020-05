Meteo weekend. Entrati nella fase 2 da qualche giorno, ci aspetta il primo weekend da “semi-liberi”. Sarà possibile uscire, rispettando le norme sul distanziamento sociale, per passeggiate e attività fisica individuale. Il meteo come sarà? Il tempo sarà clemente con noi in questi due giorni di parziale ritrovata serenità. Il sole splenderà su gran parte d’Italia, con temperature miti, anche oltre le medie del periodo. Un motivo in più per stare all’aria aperta, insomma, ma rispettando le regole: niente assembramenti e distanziamento. Le previsioni meteo nel dettaglio. (segue dopo la foto)

Meteo weekend: sabato e domenica con sole, poi peggiora

“Il fine settimana inizierà con tempo bello quasi dappertutto, mentre nella seconda parte di domenica è atteso un moderato peggioramento al Nord-Ovest”, scrive Meteo.it, uno dei portali meteo più seguiti in Italia. In realtà il sole splenderà soprattutto sul Nordest e sui versanti adriatici, mentre altrove velature e nuvole sparsa la faranno da padrone, secondo quanto riferisce il servizio meteo dell’Aeronautica Militare.

Le temperature massime (vedi immagine in basso), secondo i modelli di previsione, nella giornata di sabato raggiungeranno picchi di 25-26 gradi sulla pianura Padana e sulle coste del medio e basso versante Adriatico. La fase di bel tempo e caldo si interromperà dunque bruscamente lunedì 11 maggio 2020. E’ in arrivo infatti una perturbazione atlantica che porterà piogge anche di forte intensità e un po’ di freddo, inizialmente sul nord-ovest d’Italia, in estensione al resto della penisola. Al sud invece resteranno condizioni di bel tempo e caldo fuori stagione per la comparsa dell’anticiclone africano. (segue dopo la foto)

Le previsioni meteo per sabato 9 maggio 2020

Meteo weekend, queste le previsioni per la giornata di sabato 9 maggio 2020 secondo il bollettino odierno del servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare:

Al Nord: annuvolamenti compatti sulle alpi e dalla sera sul ponente ligure con deboli precipitazioni sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale a ridosso dei rilievi maggiori; nella serata estensione dei fenomeni anche alle zone prealpine e

pedemontane occidentali. velature sul resto del settentrione, più spesse da fine giornata sulle restanti aree centro-occidentali.

Al Centro e Sardegna: copertura diffusa già dalla mattinata sull’isola con deboli, ma

estese piogge attese dal tardo pomeriggio; velature sulle regioni peninsulari, più consistenti da fine giornata sulle regioni tirreniche, Umbria e zone appenniniche, ma senza pioggia.

Sud e Sicilia: cielo sereno o caratterizzato da passaggi di nubi alte e stratificate;

dalle prime ore serali attesa nuvolosità più estesa e consistente sulla Sicilia e sulle aree tirreniche di Campania, Basilicata e Calabria, ma senza precipitazioni. (segue dopo la foto)

Meteo weekend domenica 10 maggio 2020

Meteo weekend, queste invece le previsioni per la giornata di domenica.

Al Nord: addensamenti compatti sul settore ligure, nonché sulle aree alpine e prealpine con deboli precipitazioni, più frequenti dal pomeriggio sui rilievi valdostani e piemontesi. Velature anche spesse sulle altre zone settentrionali, ma con copertura sempre più consistente sulle relative aree occidentali già dalla tarda mattinata e che sarà associata a fenomenologia serale diffusa a prevalente carattere di rovescio.

Centro e Sardegna: sull’isola, molte nubi con deboli rovesci temporaleschi pomeridiani sull’area settentrionale, in estensione e diffusione serale al resto dell’isola, specie settore più occidentale. Altrove estesa nuvolosità medio-alta con qualche occasionale rovescio mattutino atteso tra bassa Toscana, Lazio, Umbria, restanti

zone appenniniche marchigiane ed Abruzzo. In serata è previsto un netto miglioramento con ampie aperture, eccetto che sulla Toscana dove saranno possibili ancora deboli piogge.

Sud e Sicilia: all’inizio ampia nuvolosità con qualche fenomeno sempre di debole intensità su Molise e Campania, in veloce trasferimento da quest’ultima al settore pugliese. Seguirà un assorbimento delle precipitazioni con spazi di cielo sereno sempre più estesi. In serata nubi alte e sottili, eccezion fatta per l’area salentina, dove il cielo sarà ancora limpido. >> Tutte le news meteo di UrbanPost