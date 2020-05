Michelle Williams età, carriera e vita privata: tutto sull’attrice di Tutti i soldi del mondo

Michelle Williams è un’attrice statunitense. Ha debuttato nel mondo cinematografico con il film Lassie nel 1994. Il successo vero e proprio è arrivato nel 1998 con il ruolo di Jen Lindley nella serie televisiva Dawson’s Creek. L’artista ha ricevuto ben 4 candidature al Premio Oscar e precisamente una nel 2006, due nel 2011 e un’altra nel 2016. Questa sera, 15 maggio 2020, Michelle Williams sarà la protagonista femminile del film Tutti i soldi del mondo, in onda su Rai 1 dalle ore 21.25. L’attrice interpreta il ruolo di Gail, la madre del ragazzo rapito nel film. Cosa sappiamo della sua vita pubblica e privata? Quanti anni ha? È sposata? Ha figli? Come si è avvicinata al mondo dello spettacolo? Ecco tutte le risposte a queste domande e tante altre curiosità sull’attrice.

Michelle Williams: la vita privata

Michelle Williams è nata a Kalispell, nello stato del Montana, il 9 settembre 1980. Ha quasi 40 anni ed è alta 163 cm. È del segno zodiacale della Vergine e come tutti i nati sotto questo segno è una persona precisa e con un forte senso di responsabilità. La bellissima Michelle ha cinque fratelli più grandi. L’artista ha iniziato a sognare di diventare attrice sin dall’età di 8 anni, dopo aver assistito ad uno spettacolo teatrale. Il suo primo ruolo importata è arrivato all’età di 14 anni con il film Lassie. Da dopo quell’esperienza la sua carriera non si è più fermata. Per quanto riguarda la sua vita privata, Michelle è stata fidanzata dal 2004 al 2007 con l’attore australiano Heath Ledger, dalla loro relazione è nata Matilda Rose. Poi nel 2018 ha sposato il musicista indie Phil Elverum. Il loro matrimonio però è durato solo sei mesi. Dal 2019 è fidanzata con il regista Thomas Kail, da cui aspetta un figlio.

La carriera cinematografica

Dopo l'esordio nel mondo cinematografico con il film Lassie, nel 1998 Michelle Williams venne scelta per il ruolo di Jen Lindley nella serie televisiva Dawson's Creek. Ha interpretato questo personaggio per ben sei stagioni fino al 2003, anno della conclusione della serie. Nel periodo tra giugno e agosto 2004 ha recitato nel film I segreti di Brokeback Mountain. Il ruolo di Alma Del Mar le ha fatto ottenere la nomination agli Oscar 2006 come Migliore attrice non protagonista. Nel 2010 ha ricoperto il ruolo di Dolores Chanal nel film Shutter Island. Poi ha recitato come protagonista in Blue Valentine, ottenendo la candidatura agli Oscar 2011 come Migliore attrice protagonista. Nel 2011 ha interpretato Marilyn Monroe nel film Marilyn. Per l'interpretazione della famosa attrice ha vinto il Golden Globe come migliore attrice. Nel 2012 ha preso parte al film Il grande e potente Oz e nel 2017 ha recitato in Tutti i soldi del mondo per la regia di Ridley Scott. Infine, nel 2019 ha fatto parte del cast di Dopo il matrimonio.