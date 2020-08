Miriam Leone intrigante su Instagram: “L’estate addosso”, scrive in didascalia per accompagnare la foto nella quale indossa solo un orologio. Una splendida immagine social che la ritrae in tutto il suo splendore, e c’è chi poeticamente commenta: “Con te ci sarebbe l’estate nella stanza anche in pieno inverno”.

Miriam Leone vestita solo con un orologio: pioggia di like per lei

Un primo piano che toglie il fiato e mette in risaldo i suoi meravigliosi occhi verdi. Sempre affascinante e ammantata da un’aura di mistero, la ex Miss Italia non sbaglia mai una mossa nel presentarsi ai followers sui social. I recenti scatti ne sono un esempio: dalla Sardegna alla Sicilia, con stile. Prima il post – che è una vera e propria dichiarazione d’amore – in cui è ritratta di spalle con indosso lo scialle di Oliena, in Sardegna. “Sardegna nel cuore. Sardegna che mi cinge le spalle e mi abbraccia. Sardegna che mi accarezza e mi emoziona. Sardegna Terra Magica.

@hotelsugologone luogo dalle mille meraviglie”.

Ammaliante e intrigante: il fascino incontrastato di Miriam Leone

Poi il ritorno nella sua amata terra natia, e la foto ‘notturna’ di lei al mare, dove l’immagine è sfocata e molto evocativa. Bellezza fuori dal comune, quella della bella Miriam, donna di grande stile e attrice affermata e tra le più apprezzate degli ultimi tempi. Su Instagram l’attrice catanese ama condividere gli attimi più importanti della sua vita quotidiana e la recente foto dove posa senza abiti, e con indosso solo un orologio, ha fatto incetta di like. Con un fiore bianco tra i capelli, punta l’obiettivo fotografico e ammalia. Cerca di coprirsi con le sue braccia e strega i suoi ammiratori. Tutto sul mondo del gossip —> leggi su UrbanPost