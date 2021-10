Orribile incidente a Padova, lì un uomo è stato recuperato già cadavere, incastrato in un tombino. A causarne il decesso dovrebbe essere per annegamento. È accaduto nella notte tra lunedì 11 e martedì 12 ottobre, quando è stato trovato il corpo privo di vita di un uomo di circa 55 anni. (Continua dopo la foto)

La salma è stata rinvenuta con mezzo busto dentro a un tombino e le gambe distese sulla strada. Da un primo sguardo alla dinamica dei fatti, l'episodio dovrebbe essere accaduto attorno alle ore 3.30 in via Palestro, a Padova. Malauguratamente pare che il 55enne morto stesse cercando qualcosa che gli era caduto dentro al tombino. Il suo nome era Salvatore Masia, ed era originario di Tempio Pausania, un comune sardo in provincia di Sassari.

Padova trovato cadavere in un tombino Salvatore Masia

Un’altra ipotesi che potrebbe divenire certezza è che il suo stato di salute fosse con molte probabilità alterato dall’assunzione di sostanze psicoattive quando, dopo aver tolto il coperchio in ghisa, si è messo a rimestare. Proprio in quel frangente Salvatore è rimasto incastrato nel tombino per poi essere soffocato dalla fanghiglia. Come detto, il rinvenimento del cadavere è avvenuto nella notte tra l’11 e il 12 ottobre. A fare il macabro ritrovamento è stata una guardia giurata, che ha immediatamente allertato la Polizia di Stato, la quale si è immediatamente riversata sul posto. Dopo aver liberato la zona, Il corpo è stato messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria, e sul caso sta indagando la squadra Volante della polizia. Una spiacevolissima vicenda, accaduta nella regione Veneto, che nelle ultime 24 ore è stato scenario di altre spiacevoli disgrazie.

