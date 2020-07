Su Instagram Naike Rivelli torna ad alzare le temperature con uno scatto eccitante che ha fatto venire il capogiro ai suoi numerosi follower. La figlia di Ornella ha pubblicato qualche ora fa uno scatto che la mostra senza veli alle prese con una complicata posizione yoga. Niente di nuovo sotto il sole penserà qualcuno, ma stavolta la 45enne si è superata: la posa è davvero ammiccante. Il gioco di gambe incanta. «Sound Bath and Thai Yoga. Massage Workshop!», dice la didascalia che accompagna la foto realizzata a Lerma ligure, come si apprende dal tag.

Naike Rivelli Instagram senza veli mentre fa yoga, intreccio di gambe hot: «Fisico da urlo»

Naike Rivelli sempre più libidinosa, provocante. L’attrice ha postato uno scatto che la mostra di schiena completamente nuda seduta su uno sgabello. Tatuaggi qua e là, fisico scultoreo. La splendida figlia di Ornella Muti appare in forma strepitosa: il lato B è sodo, rotondo. Un nuovo ritratto che fa capire quanto l’attrice sia a suo agio senza vestiti. «La vergogna è altrove. La vergogna sta nella maschera, nella menzogna», aveva spiegato in un post su Instagram. E in un altro aveva dichiarato l’attrice: «Nulla è più bello o più sacro del tempio della nostra anima: il corpo. Mi fa sorridere che le persone sentano il bisogno di indossare un oggetto firmato per sentirsi altolocati o per dimostrare che hanno soldi… come se un brand possa dare credibilità o un vero status symbol… è così… insensato, ridicolo, maleducato e offensivo anche!». E lei sembra prendersi parecchia cura del suo aspetto: vanta un corpo invidiabile, è magnifica.

«Sei favolosa», fan in delirio per la figlia di Ornella Muti

In basso all’ultimo scatto di Naike Rivelli quasi 4mila mi piace e decine di commenti: «Perfetta, complimenti alla mamma», ha scritto un ammiratore; «Sei sempre meravigliosa», ha fatto eco un fan; «Rendi gioiose le mie giornate», ha chiosato un follower. E ancora: «Da applausi», «Foto molto sensuale», «Quanto sei sexy», «Che gran bella fi**», «Fisico da urlo», «Che splendore», «Nudo artistico. Stupenda», «Favolosa», per citarne qualcun altro.

(Naike Rivelli Instagram Foto Profilo Ufficiale)