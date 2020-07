Naike Rivelli sfogo su Ornella Muti: «L’avete sfruttata e usata. Ho visto le peggio cose»

View this post on Instagram

Ornella Muti – Shhhhhhhhh! State tutti Muti! Questo post lo dedico a tutti quelli che hanno sfruttato, usato, giocato e mangiato nel piatto di mamma e sul suo carro ,che ha trainato gruppi interi di scansafatiche e nullafacenti fino a pochi anni fa! Abbiamo finalmente cambiato percorso e tutto ciò che ci contornava. Quando non hai il team giusto ne la squadra di fiducia, nel sistema spietato di oggi , è quasi impossibile esprimersi creativamente. Oggi tutti questi giovani pseudoagentiufficiostampa/ si occupano solo di eventi, e non del lato artistico che serve a nutrire chi fa spettacolo di un certo tipo. Gli attori devono avere dei veri agenti. Ve lo dico da amica. Bazzico in questo ambiente da sempre. Ho visto le peggio cose, ho visto agenzie e pr, macinare nomi come tritacarne in macelleria, ho notato una spietatezza grave per l’animo dell’artista ridotto a snaturarsi per poter mangiare. Questo purtroppo succede perché oggi tutti fanno tutto promettendo mondi ma di sostanza concreta c’è ben poco. Anzi scommetto che vi chiedono prima i soldi e poi vi dicono, che cercheranno di aiutarvi a lavorare. SONO TUTTE CAZZATE! NON LI ASCOLTATE. In Italia si lavora in 2 modi- o con i contatti giusti e un gran culo ( cioè grande fortuna) o scendendo a compromessi. Non abbiamo vero sistema per gli attori veri. Sapevate che in Italia la professione dell’agente non esiste? Non è neanche riconosciuto come lavoro. Attenti quando firmati contratti e le postille e le sotto postille. Oggi Lavora un mondo intero, Netflix ha aperto il portale a tutti. Quindi amici miei attori o aspiranti tali. Se non state lavorando qualcosa non va con chi dice di rappresentarvi. Per coloro che lavorano sempre , al punto che sembri esistano solo loro.., il perché lo sappiamo tutti! io oggi, abbraccio quei pochi rimasti a lavorare onestamente, mi inchino innanzitutto a gli artisti che ancora combattono per il loro credo con umiltà e modestia senza svendersi ai reality o Tv trash @daniele_ostenberg 🙏🏼🙏🏼❤️❣️@ornellamuti @nenofagiolone.robertofazioli #antonellimanagement @antonellimanagement