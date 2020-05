Tra i personaggi tv più discussi del momento c’è senza dubbio Nicola Vivarelli, detto Sirius, che in occasione della versione digitale di ‘Uomini e donne’, riadattato per l’emergenza Coronavirus, ha cominciato a corteggiare Gemma Galgani. Una frequentazione continuata, nel rispetto delle misure anti-Covid, anche in trasmissione, che ha destato qualche perplessità per via della notevole differenza di età. Parliamo di ben 44 anni: l’aitante spasimante della dama di Torino ha soltanto 26 anni, mentre Gemma Galgani è prossima al compimento dei 72. Proprio il divario anagrafico ha lasciato perplesso il pubblico: alcuni fan mettono in dubbio davvero il reale interesse del giovane.

Nicola Vivarelli, Instagram Stories piccanti saltano fuori: abiti succinti e tanga, altro che Gemma

Di Nicola Vivarelli si sa che è di Forte dei Marmi, anche se non si sa se effettivamente sia nato nella cittadina toscana. Il corteggiatore è un marinaio, nello specifico, un terzo ufficiale in servizio su navi da crociera, che di secondo lavoro fa il modello. Proprio questa sua seconda attività ha insinuato nei fan del programma il sospetto che il giovane sia approdato a ‘Uomini e donne’ per avere visibilità. Nel tentativo di scoprire qualcosa in più su Sirius, che ha fatto breccia nel cuore di Gemma Galgani, dapprima con le parole, inviando messaggi pieni di romanticismo, poi col proprio corpo, rivelando la sua giovane età, molti hanno preso d’assalto il suo profilo Instagram. A dire il vero, tra i tanti, siamo andati a dare un’occhiata anche noi. Nicola Vivarelli ha soltanto 16 foto nella sua galleria social, scatti che lo ritraggono a dorso nudo, in divisa o ben vestito.

Il corteggiatore è davvero interessato alla dama di Torino?

A colpire nel profilo aperto però alcune vecchie Instagram Stories, salvate in alto, suddivise in tre contenitori: Fun, Travel e My Job. Nello specifico ci sono alcuni vecchi filmati piccanti, presenti nel secondo spazio, realizzati in un locale che mostrano delle ballerine giovani molto sensuali, che appaiono lontane anni luci da Gemma Galgani. Mini video hot che ritraggono Nicola Vivarelli molto a suo agio con la sigaretta elettronica e drink alla mano. In compagnia di amici il ragazzo appare molto più sicuro di sé, meno ‘ingenuo’ di come si presenta in trasmissione. Le avrà viste queste Instagram Stories la dama del Trono Over? Dopo la scenata di gelosia alla collega Valentina ci si può aspettare di tutto dal volto storico del dating show.

Nicola Vivarelli ha un profilo Tinder?

Sempre di queste ore è una notizia rilanciata dal portale Isa&Chia concernente Sirius destinata a far discutere: una lettrice del sito dedicato a ‘Uomini e donne’ ha riferito di essersi imbattuta in alcuni scatti audaci di Nicola Vivarelli sull’app di incontri Tinder. Se ne parlerà anche in trasmissione? Certamente si tratta di dettagli che rendono ancora più ambigua la posizione del giovane corteggiatore. Che intenzioni ha l’affascinante marinaio? È preso davvero da Gemma Galgani o è tutta una farsa per qualche follower in più? Staremo a vedere.

(Foto Instagram Profilo Ufficiale Nicola Vivarelli)