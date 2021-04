Barbara Exignotis, 45 anni, è la moglie di Nino Frassica. L’attore e comico, noto per fiction come “Don Matteo”, dopo la fine del matrimonio con la prima moglie, Daniela Conti, si è risposato. Tra i due ci sono ben 25 anni di differenza: dopo una convivenza lunga una decina di anni, la coppia ha deciso di convolare a nozze nel 2018. La cerimonia con rito civile si è svolta in Sicilia, terra natia di Frassica, alla presenza di pochi intimi: amici e parenti.

Chi è Barbara Exignotis, la moglie di Nino Frassica: un passato nei film per adulti

Classe 1975, Barbara Exignotis è nota anche come “Blondie” nel mondo dei film a luci rosse. O meglio, lo era, dal momento che i suoi film per adulti sono tutti datati anni ’90. L’ultima pellicola a cui ha partecipato è “Bella di Notte” e risale all’anno 2007. Da quel momento in poi la donna ha deciso di dedicarsi al suo compagno, con cui ha recitato anche a teatro in “Liubov pret-a-porté”. La Exignotis non ha figli con Nino Frassica, ma lei ne ha una, Valentina, nata da una precedente relazione. Un amore importante quello col comico italiano, che l’ha portata a trasferirsi a Roma, città in cui Frassica vive da tempo. Come dicevamo, Barbara Exignotis e Nino Frassica, nell’estate del 2018, si sono sposati con rito civile in Sicilia, dopo una lunga convivenza. La loro cerimonia è stata molto particolare. Ambedue infatti si sono presentati vestiti di nero, un colore non proprio convenzionale per quanto concerne un matrimonio. Altre curiosità? La stessa avrebbe rifiutato l’anello di fidanzamento, giudicandolo uno spreco di denaro. Entrambi poi non hanno la patente e amano spostarsi nella capitale in taxi o con i mezzi pubblici.

Secondo esperimento matrimoniale per l’attore comico

Per Frassica è il secondo esperimento matrimoniale. Prima di Barbara Exignotis il siciliano è stato legato ad un’altra attrice teatrale, Daniela Conti. Il matrimonio è durato dal 1985 al 1993. Dopo il divorzio il comico ha sofferto parecchio, tanto che è rimasto single a lungo. La coppia non ha mai avuto figli. «Nella mia vita privata sono più furbo di Cecchini, che è troppo buono, e sicuramente sono meno disponibile di lui. Inoltre non sono un solitario, anche se tutto dipende dall’umore. A volte voglio vedere molti amici, altre volte preferisco non vedere nessuno. Sono lunatico», ha confidato il 70enne, che si ritiene oggi un uomo sereno. Leggi anche l’articolo —> Nino Frassica, retroscena mai svelato: «Avevo 18 anni e mi licenziarono immediatamente…»