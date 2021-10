La protesta dei no green pass al Circo Massimo è in programma alle 16 di oggi, 15 ottobre ma già da questa mattina a Roma è alta l’attenzione per possibili presidi spontanei. Da oggi entra in vigore l’obbligo di possedere il certificato verde per lavorare e in molti si ribellano contro questa misura, in quanto limita la libertà e il diritto al lavoro. Intorno alle 8 alcune decine di manifestanti hanno tentato di bloccare il traffico in via Labicana, ma sono state bloccate.

No Green pass Roma, presidi in città: manifestazione al Circo Massimo

Già dalle 8 di questa mattina hanno preso il via le manifestazioni. Qualche decina di protestanti ha tentato di bloccare il traffico in via Labicana, a ridosso del centro di Roma, ma è stato fermato dalle forze dell’ordine. I manifestanti hanno esibito cartelli scritti a mano e hanno provato ad invadere la carreggiata. L’allerta è massima in queste ore nella Capitale.

Le forze dell’ordine tengono d’occhio in particolare alcuni punti della città. Primo fra tutti il Circo Massimo, teatro oggi di una manifestazione autorizzata che avrà inizio alle 16. Dovrebbero essere duemila circa i no green pass ma si sospetta che possano essere molti di più. Blindato anche il centro storico, così come la Bocca della Verità e le vicine vie che portano ai palazzi istituzionali. Sorvegliate le strade principali e le stazioni.

No Green pass Roma: allerta massima

In città saranno operativi almeno 3mila uomini delle forze dell’ordine, più quelli in borghese. Se necessario inoltre, si arriverà ad usare gli elicotteri della polizia per controllare dall’alto l’evoluzione della protesta. I servizi di sorveglianza riguarderanno anche i comizi dei candidati sindaco di Roma, prima del ballottaggio. Quello di Enrico Michetti si svolgerà a Campo de Fiori, mentre quello di Roberto Gualtieri in piazza del Popolo. Il week end intenso sotto il profilo dell’ordine pubblico, continuerà sabato a piazza San Giovanni dove è attesa un’alta partecipazione per portare la solidarietà alla Cgil dopo l’assalto dei manifestanti violenti, e all’Olimpico dove è in programma Lazio-Inter (ore 18) con le curve, entrambe di estrema destra, gemellate e lo stadio pieno al 75% della sua capacità.>>Tutte le notizie