Da “Bella de casa” a “Sublime e preziosa bellezza”, si sprecano i complimenti sotto l’ultimo scatto Instagram di Nunzia De Girolamo. Sotto il sole della Puglia, la quarantaquattrenne beneventana delizia i followers attratti dai riflessi luccicanti sulla pelle ambrata irrorata dal mare. Sdraiata sul bagnasciuga si lascia immortalare in un momento di relax di quelli che vorrebbe non finissero mai. Alla strega dei seguaci, incantati da un fascino che non si stancherebbero di ammirare.

Nunzia De Girolamo Instagram: in riva al mare è una gioia per gli occhi

“Avete presente quando qualcuno vi chiama e non volete alzarvi, – scrive la De Girolamo commentando l’immagine postata nelle scorse ore – ma neanche risultare troppo maleducati? Questa foto è la sintesi perfetta”. Abbandonata al riposo in riva al mare, Nunzia posa di spalle volgendo in parte il viso all’obiettivo. “Con te vicino, – immagina qualcuno – e chi si alza. Rimarrei in eterno”. Sorriso estatico e occhiali da sole, poi il fisico incorniciato nel due pezzi nero. “Stupenda”, “Wow che g**cca”, applausi si levano tra i commenti. “Come una sirenetta”, dicono i followers. “Sempre più bo*a”.

“Dimmi tu, come posso io dimenticare questa foto?”

"Che schianto che sei… con quella pelle bagnata appena uscita dall'acqua… Sei stupenda Nunzia". Un'immagine destinata a rimanere impressa nel pensiero dei seguaci: "Dimmi tu, – sottolinea un estimatore – come posso io dimenticare questa foto? Sei così bella". "Fascino e sensualità infiniti", aggiungono sempre più coinvolti. "Sei in splendida forma, complimenti". "Ma chi è questa stupenda visione?", "Nunzia… delicata con gusto! Una signora che fa impazzire. Amore di donna sempre". "La quintessenza della donna", incalza qualcun altro. Fino a rimanere senza parole: "Vabbè, ho finito gli aggettivi per descrivere quanto sei bella".