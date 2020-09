Omicidio Renata Rapposelli: condannati il figlio Simone e e il marito Giuseppe Santoleri della pittrice anconetana. Secondo l’accusa, Renata sarebbe stata strangolata e uccisa in casa dei due uomini, a Giulianova, in provincia di Teramo (Abruzzo), nel pomeriggio del 9 ottobre 2017.

Pittrice uccisa a Giulianova: condannati marito e figlio

In seguito padre e figlio si sarebbero sbarazzati del corpo gettandolo nei pressi del fiume Chienti. Il loro lungo tragitto in auto per trasportare il cadavere, dall’Abruzzo alle Marche, fu immortalato da due filmati di un impianto di videosorveglianza a Porto Sant’Elpidio, che mostra – con targa leggibile – la Seicento bianca dei Santoleri transitare verso nord il 12 ottobre 2017. Il processo di primo grado si è concluso ieri, 4 settembre 2020, con la condanna dei due imputati emessa dalla Corte di Assise di Teramo.

Simone e Giuseppe hanno ucciso Renata Rapposelli: condannati

Simone Santoleri è stato condannato a 27 anni per omicidio e soppressione di cadavere, mentre il padre Giuseppe a 24 anni. Il pm Enrica Medori aveva chiesto la condanna all’ergastolo per Simone e a 24 anni per Giuseppe. Su entrambi pendeva l’accusa di omicidio volontario e soppressione di cadavere. Ad inchiodare i due uomini i tabulati telefonici, che non registrarono più attività del cellulare di Renata Rapposelli dal pomeriggio del 9 ottobre, quando da Ancona arrivò a Giulianova in treno, attirata con l’inganno dall’ex marito. I tabulati permisero di localizzare la Rapposelli nell’appartamento dei due uomini tra le 13 e le 15:39 del 9 ottobre. Dopo quel momento, non ci fu più alcun segno di vita del dispositivo elettronico.

In quella casa, sempre secondo quanto emerso dalle indagini e confermato a processo, sarebbe scoppiata un'accesa discussione per questioni economiche al culmine della quale Simone avrebbe strangolato la madre.