Omicidio a Torino – il cadavere di un uomo di 52 anni è stato ritrovato in un appartamento in centro. Il padre, preoccupato perché non sentiva il figlio da qualche giorno, ha chiamato i carabinieri. Le forze dell’ordine hanno trovato il corpo della vittima steso a pancia in giù con un coltello conficcato in un occhio. Alcuni testimoni hanno riferito ai militari che l’uomo aveva litigato con il fratello.

Omicidio a Torino trovato morto in via Principi d’Acaja: aveva uno coltello in un occhio

Il padre ha raccontato ai carabinieri che non sentiva il figlio da giorni. Le forze dell’ordine hanno perlustrato l’appartamento e hanno chiamato i vigili del fuoco per sfondare porta della cantina dell’appartamento in via Principi d’Acaja, nel centro di Torino. Gli uomini hanno trovato proprio in cantina il corpo di Enrico Pellegrini. Il 52enne era steso supino e aveva un coltello conficcato in un occhio.

Sono in corso le indagini sul caso: si cercano impronte e ogni dettaglio utile a ricostruire la vicenda. Il corpo della vittima è stato ritrovato ieri, nel pomeriggio, in un appartamento non lontano dalla stazione di Torino Porta Susa. Tuttavia secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale, il cadavere poteva essere lì da qualche giorno. Infatti il padre aveva dichiarato che il figlio non gli rispondeva da più giorni.