Orietta Berti, ospite di Serena Bortone ad “Oggi è un altro giorno”, si è raccontata a 360°: gli esordi nel mondo della musica, il matrimonio felice al fianco di Osvaldo, che sta avendo qualche problema di salute, la carriera sfolgorante e la perdita del papà quand’era giovane, che l’ha segnata per sempre. La cantante ha svelato nel corso della chiacchierata anche un aneddoto curioso su Madonna. Un retroscena che ha fatto esplodere in una risata contagiosa la padrona di casa.

Orietta Berti e quell’incontro inaspettato con Madonna: «Ero andata per dei mandarini»

Orietta Berti ha ripercorso la sua brillante carriera, ma ha parlato anche della sua vita privata. Da Serena Bortone l’artista ha ricordato un episodio drammatico capitato quando aveva solo vent’anni: la scomparsa del padre in un incidente stradale. «Per me è stato uno choc. Dopo la sua morte non sono mai più riuscita a dormire per più di due ore. Ho provato tanti farmaci nella vita ma nessuno ha funzionato», ha confessato la cantante. «Avevamo perso mio zio anche, siamo rimaste io, la mamma e la nonna. Ce la siamo cavata… Perdere il papà quando si è giovani segna per sempre», ha aggiunto. La colonna della sua vita il marito Osvaldo, che ha oggi problemi alla vista: «Ha fatto 9 operazioni agli occhi, è ancora autosufficiente ma spesso gli fanno male gli occhi, soprattutto di fronte alle luci della Tv. Poi ha bisogno di stare al buio», ha dichiarato l’ospite.

Non si definisce mondana, non le è mai interessato entrare nei salotti che contano: Orietta Berti è una donna pratica. «Non avevo tempo per le feste, ho fatto sempre tanti concerti!», ha detto con schiettezza. Infine l'aneddoto curioso su Madonna. La cantante ha conosciuto la pop star a Las Vegas, città dove la 77enne si reca da oltre 26 anni per far visita a degli amici che hanno un negozio di oggetti vintage. «Ero in un supermercato di Beverly Hills a comprare i mandarini. Ne avevo voglia. Succede che la borsa si rompe e i mandarini cadono. Allora una signora bionda si china per raccoglierli. Ed era Madonna ma io non l'avevo riconosciuta. Me lo ha detto il mio amico… È stata gentile, molto carina…», ha raccontato la Berti. Sconvolta, Serena Bortone ha esclamato: «Ma vi rendete conto? Madonna».