Omicidio-suicidio in provincia di Padova precisamente a Sarmeola di Rubano. Un uomo si è tolto la vita dopo aver ucciso sua figlia nel giorno del suo compleanno. Immediatamente sul luogo della tragedia sono giunti sia i medici del 118 che le Forze dell’Ordine, le quali hanno dato il via alle indagini. I loro corpi sono stati ritrovati dai parenti, i quali davanti all’assurdo gesto dell’uomo sono rimasti profondamente scossi e turbati. Vediamo insieme nel dettaglio la prima ricostruzione dei fatti ad opera degli inquirenti.

Padova omicidio-suicidio, padre uccide la figlia il giorno del suo compleanno

Un omicidio-suicidio si è consumato per strada a Sarmeola di Rubano, in provincia di Padova, dove un padre 80enne, arrivato dal Friuli Venezia Giulia, ha ucciso la figlia 60enne. Il delitto è avvenuto davanti al cancello dell’abitazione dove viveva la donna in via Palù 72. La vittima dell’omicidio oggi, 17 Settembre 2021, compiva gli anni. L’uomo, secondo una prima ricostruzione da parte dei Carabinieri, ha ucciso la figlia al culmine di una lite e poi si è tolto la vita. A scoprire i corpi senza vita del padre e della figlia sono stati alcuni parenti della donna che avevano appuntamento da lei a pranzo per farle gli auguri. Subito dopo il tragico ritrovamento, i parenti hanno avvertito le Forze dell’Ordine e i medici del 118. Sul posto i Carabinieri di Padova e il Magistrato di turno, Roberto Piccione. Al momento sono in corso ancora le indagini.