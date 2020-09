Bella, semplice e umile come poche: Pamela Camassa illumina Instagram con gli scatti carichi di femminilità postati nelle ultime ore. Ore di attenta ‘agitazione’ per i fan che dopo le recenti dichiarazioni della showgirl non possono che attendere la lieta novella. Amatissima per la personalità e stimata per il talento e la carriera professionale, la Camassa è ampiamente apprezzata anche per la relazione con Filippo Bisciglia. Inseparabili da più di dodici anni, Pamela e Filippo hanno superato insieme anche le divergenze più importanti riguardanti la famiglia.

Pamela Camassa Instagram, confessione inattesa: il desiderio di Filippo diventa realtà

È proprio sull’argomento figli che la showgirl toscana si è aperta recentemente a Nuovo, svelando un desiderio di maternità finora ‘allontanato’. “Un figlio nostro? – si legge sull’account Instagram del settimanale che riporta in esclusiva l’intervista alla Camassa – Fino a oggi ho frenato, invece adesso…”. “Filippo me lo chiede già da qualche anno, – ha confessato la vincitrice della prima edizione di Amici Celebrities – visto che lui adora i bambini e che sarebbe veramente un bravo papà”. “Fino a oggi, – ha precisato – sono stata io a non volerli, ma credo che ormai sia arrivato il momento giusto per farlo”. E chissà che archiviato l’ultimo successo di Temptation Island non arrivi per la coppia una bella cicogna.

“Classe top”, “Spettacolo”

Radiosa tra gli ultimi scatti del profilo Instagram, Pamela sfoggia oggi una bellezza disarmante: micro shorts e t-shirt nera si adagiano sulle curve della showgirl scoprendo le lunghissime gambe. "Pamy più bella cosa non c'è": svettante su vertiginosi tacchi a spillo, la Camassa poggia di schiena contro un muro. "Va beh… – immediato il riscontro dei followers – na gno**a 'stratoionosferica'", "Sensualità e femminilità in un paio di jeans… anche se non avessi indossato i tacchi… semplicemente stupenda", "Classe top", "Spettacolo". "Non ci si può stancare di una come te", dicono rapiti dalla sorprendente avvenenza. "Pamela, – chiosano infine – sempre bella, ma artisticamente meriti di più".