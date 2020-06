Uno sguardo ammaliante, fisico da dea e una dolcezza fuori dal comune, stiamo parlando della stupenda Paola Di Benedetto. Ultimamente il suo account Instagram sembrava più pudico del solito, ma ieri sera l’influencer ha pubblicato una foto che ha tolto il fiato a moltissimi fan. Uno scatto sensuale da Madre Natura, non è un caso che in passato si sia fatta conoscere vestendo i suoi panni nel programma Ciao Darwin. Quest’anno è stata la vincitrice del Grande Fratello Vip e come se non bastasse a farci battere il cuore è anche la sua love story con Federico Rossi, cantante nel duo Benji e Fede.

Paola Di Benedetto post lockdown

La storia di Paola Di Benedetto è stata seguita con molta attenzione quest’anno. Una volta uscita dalla casa del Grande Fratello si è ritrovata in un mondo totalmente stravolto, poiché fino a quel momento non aveva vissuto la pandemia. Il primo passo è stato tornare dalla sua famiglia e poi quando le misure si sono allentate ha potuto riabbracciare il suo amore. Ora che ci stiamo abituando a questa nuova normalità, Paola e Federico si sono già concessi la prima vacanza. Una piccola fuga romantica tra le spettacolari spiagge della Toscana. L’influencer non ha intrattenuto i followers solo con foto di baci appassionati, ma anche con uno scatto davvero da capogiro.

La foto in bikini e i commenti

Nella sua ultima foto la vediamo con un bikini semplice in mezzo all’acqua. Capelli bagnati e curve da paura. Paola sembra proprio una Venere che esce dall’acqua, la sua bellezza è senza paragoni. Non ci stupisce che sia diventata una delle “Madre Natura” più amate di Ciao Darwin. In pochissimo tempo il post ha suscitato grande scalpore nel web e la foto ha collezionato tantissimi like e altrettanti commenti. Sono tutti pazzi della bellissima Paola. “Sei illegale, sappilo”; “Tu sei Madre Natura”; “Sei strepitosa”; “Persona più speciale di te non c’è”; “Ma tu sei semplicemente divina”; “Io non so come fai ad essere così perfetta, mi togli il fiato”; “Stupenda come sempre”. >> Altri Gossip