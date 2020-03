Occhi di ghiaccio, corpo da urlo e una bellezza esplosiva, stiamo parlando della stupenda Paola Turani. L’influencer di origini bergamasche ha lasciato i suoi followers senza fiato con il suo ultimo scatto da capogiro. Un tipo di post che in pochi si sarebbero aspettati di vedere nel suo profilo. La bella Paola è nel mondo dello spettacolo da un po’ di tempo. Si è fatta notare quando è arrivata tra le 30 finaliste di Miss Italia e da lì è stato un successo continuo. Ora la sua popolarità è arrivata al top nei social network e in particolare Instagram. Qui è apprezzata per il suo corpo da urlo e la sua semplicità.

Paola Turani e il suo successo

Paola Turani è un po’ come Chiara Ferragni, un’influencer di gran successo. A differenza della Ferragni sono davvero in pochi a non apprezzarla. In ogni suo post mette se stessa e lo fa senza tanti giri di parole. l suo account vanta numeri da capogiro e ogni suo post e super condiviso e apprezzato. La sua peculiarità è che racconta davvero quasi ogni attimo della sua vita e lo fa senza nascondersi dietro a nulla. C’è solo lei in ogni suo post. Questo ha fatto sì che tutti impazzissero per lei. In queste ore ha raccontato le avventure del suo cane dal veterinario tant’è che ormai i followers si sentono parte della sua famiglia.

La foto bollente e i commenti

La bella Paola Turani ha lasciato tutti senza fiato con il suo ultimo post. Una serie di foto molto delicate di lei in reggiseno e slip. Un corpo tonico e bello da fare davvero invidia e lo sguardo che ti accende. Ogni foto trasuda sensualità senza scadere nella volgarità. Solo Paola ci può riuscire. Nel giro di poco la foto ha fatto il giro del web e i fan l’hanno sommersa di like e commenti di apprezzamento. “Wow, mozzafiato!”; “Sei stupenda”; “Sempre bellissima e mai volgare, complimenti”; “Sei di una bellezza pura e incantevole”; “Ogni volta che vedo una tua foto e ammiro la tua bellezza penso: che gnocca”; “Un sogno targato Turani”.