Pisa incidente in via Quarantola – Martedì 12 ottobre 2021. Non ce l’ha fatta una donna di sessant’anni a sopravvivere ad un violento sinistro. Inutili tutti i tentativi di soccorrerla. La signora era a bordo della sua bicicletta quando è stata travolta da un’automobile poco distante dalle strisce. L’impatto forte l’ha fatta sbalzare a terra e finire sotto il mezzo. Non era una donna del luogo: si trattava di una turista tedesca in visita in Toscana. Assieme a lei, sotto choc, il marito.

Incidente mortale a Pisa, travolta in bici da un’auto

Tragedia in via Quarantola, intorno alle 16 di ieri pomeriggio. La vittima una ciclista di 60 anni, residente in Germania, è deceduta dopo essere stata investita da una Fiat Punto. A nulla sono valsi i tentativi dello staff del 118 di rianimarla: medici e infermieri non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso. Sul luogo della tragedia anche intervenuti i vigili del fuoco e la polizia municipale che dovranno ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. La strada dove si è verificato il forte impatto è rimasta chiusa al traffico per gli accertamenti. Accanto alla donna c’era anche il marito, disperato. Non si dava pace per quanto successo. «La Nazione» ha rivelato anche il nome della 60enne tedesca. Si chiamava Altmeyer Tenete. Era in vacanza a Pisa con il suo adorato compagno. Al volante dell’auto, come scrive sempre il giornale, pare ci fosse un uomo disabile con la patente sospesa. Leggi anche l’articolo —> Como, mongolfiera contro il tempio Voltiano: danni all’edificio [FOTO]

(Immagini di repertorio)