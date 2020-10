Raffaella Fico manda in tilt il popolo del web con uno shooting in intimo strepitoso. Gli scatti in lingerie hanno fatto letteralmente impazzire i followers, estasiati dinnanzi alle curve mozzafiato. L’ex lady Balotelli distesa al letto indossa infatti reggiseno e slip abbinati color nero, che valorizzano il décolleté da urlo e la vita sottile. Fisico statuario, gambe sinuose. «La perfezione», ha osservato un ammiratore e non si è trattato di una voce isolata. C’è da impazzire… Sul serio.

Raffaella Fico Instagram: insuperabile in lingerie nell’ultimo shooting fotografico

Sembra una divinità scesa in terra Raffaella Fico. La showgirl partenopea, nota al grande pubblico soprattutto per essere stata concorrente al ‘Grande Fratello’ nel 2008, è pazzesca al letto, protagonista di uno servizio fotografico decisamente intrigante. Grazie in vista, labbra carnose e capelli mossi che ricadono sulle lenzuola bianche. La tintarella è da dieci e lode. Come si fa a resistere? Il post bollente è stato sommerso da like e complimenti: «Insuperabile. Beato il tuo fidanzato», ha scritto un utente; «Quanta bellezza», ha aggiunto un follower; «Ciaone per Belen», ha fatto eco un ammiratore. E ancora: «Wow… Che spettacolo», «Sempre il top», «Meravigliosa sei», «Sei bellissima», «Stai senza fisico», «Atomica», «La nostra regina», «Che bomba», «Da infarto», «Fisico micidiale», «Un sogno», «Un fiore», per citarne qualcun altro. Non solo parole al miele però, anche qualche critica: «Poi si sentono strumentalizzate dagli uomini», ha postato indispettita una follower.

Il suo nuovo fidanzato si chiama Giulio

Chiusa la storia con Mario Balotelli e Alessandro Moggi, Raffaella Fico, 31 anni, sembra avere un nuovo amore. La giovane showgirl è tornata a sorridere accanto a Giulio Fratini, 28 anni, erede di una ricca famiglia toscana. Sandro, il padre del ragazzo, è infatti il proprietario della catena di alberghi di lusso Wtb Hotels e della collezione di orologi più grande del mondo. I due fidanzati sono stati beccati a Positano dai fotografi del settimanale ‘Chi’. Leggi anche l’articolo —> Raffaella Fico Instagram, indescrivibile dea sul divano: il gioco di gambe è ipnotico

(Raffaella Fico Instagram Foto Profilo Ufficiale)