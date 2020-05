Recovery Fund cos’è – giovedì 21 maggio 2020. «I soldi che stanno affluendo in Italia, Spagna e Francia dovranno essere restituiti», a dirlo è il cancelliere austriaco Sebastian Kurz, che ha annunciato una controproposta rispetto al piano Merkel-Macron, la quale sarà presentata nei prossimi giorni. L’Austria dunque non ha alcuna intenzione di dare aiuti a fondo perduto ai paesi più colpiti dal Covid-19. E non è solo Vienna ad essersi mostrata poco solidale a Bruxelles con gli altri Stati membri vessati da una grave crisi economica, che non bisogna dimenticare però è una diretta conseguenza di quella sanitaria.

Recovery Fund cos’è, Austria ostile avvisa l’Italia: «I soldi vanno restituiti»

La posizione dura dell’Austria è stata espressa anche dal ministro austriaco degli Affari europei, Karoline Edtstadler, che in un’intervista, rilasciata al quotidiano Salzburger Nachrichten, ha detto sostanzialmente le stesse parole del cancelliere Kurz. « È chiaro che i soldi che stanno affluendo ora in Italia, Spagna e Francia per uscire dalla crisi causata dal coronavirus dovranno essere restituiti», specificando: «I fondi per la crisi siano erogati sotto forma di prestiti rimborsabili e non sovvenzioni». Per quanto riguarda la ”ricostruzione” dell’economia Ue non solo Vienna ha pronta una proposta diversa rispetto a quella della cancelliera Merkel e del presidente francese Macron.

Differenza tra il Recovery Fund e il Mes: i governi contrari pronti ad una controproposta

Anche i Paesi Bassi, Svezia e Danimarca, ossia i quattro governi contrari al Recovery Fund di 500 miliardi di euro proposto dall’asse franco-tedesco, giurano di avere un’alternativa, che porteranno al vaglio degli altri Stati membri a Bruxelles. Ed è proprio quel Recovery Fund che sta a cuore al nostro paese. L’Italia non solo è favorevole al piano messo sul piatto da Francia e Germania, ma è allettata dalla rapidità con cui questo poterebbe risollevare le sorti della nazione. Un’emergenza sanitaria senza precedenti, che non abbiamo di certo voluto noi. Come pure avremmo fatto a meno di ristoranti chiusi, saracinesche di negozi che forse non si alzeranno più, fabbriche e azienda in ginocchio. Il Recovery Fund è ben diverso dal Mes. Il Meccanismo Economico di Stabilità è un prestito: esso prevede la possibilità per l’Italia di accedere ad un fondo di 37 miliardi, che poi dovrà essere riempito con gli interessi. Il Recovery Fund è sì un prestito, ma a fondo perduto. Tra l’altro il Mes ha poi un’altra condizione. I fondi dovranno essere usati solo per spese sanitarie dirette o indirette.

Conte raccoglie la sfida: « Se permettiamo che le crisi per il coronavirus potenzino le divergenze economiche e sociali alimenteremo le fiamme del nazionalismo»