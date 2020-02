Ventisettenne abruzzese, Romina Pierdomenico infiamma il social con uno scatto elegante e irriverente al tempo stesso: un’immagine che in men che non si dica scalda Instagram. La giovanissima fidanzata di Ezio Greggio non annoia di certo: tra spacchi vertiginosi e tessuti aderenti come seconda pelle, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne attira sguardi maliziosi e commenti sfrontati. Sa certo come muoversi sotto l’obiettivo di foto e telecamere: lei che, a dispetto della sua giovane età, di programmi ne vanta già parecchi.

Romina Pierdomenico Instagram, il tailleur nero è pura seduzione

Già Miss Abruzzo nell’annata 2012 di Miss Italia, Romina – seconda a Giusy Buscemi – ha proseguito il proprio percorso televisivo nei programmi della De Filippi. Propostasi come single di Temptation Island nel 2014, la Pierdomenico ha poi sceso le scale di Uomini e Donne come corteggiatrice di Amedeo Barbato. Ma la visibilità maggiore per Romina è giunta grazie a Colorado, in cui ha svolto il ruolo di valletta nel 2019 e la co-conduzione di La sai l’ultima? accanto proprio al compagno Ezio Greggio. Oggi, è in un semplicissimo tailleur nero che Romina affascina il web. Elegantissima nell’ambito della Milano Fashion Week, la Pierdomenico posa sensuale, seduta di profilo ai piedi di una sorta di installazione.

“Pazzesca”, “Opera d’arte”

Gli ampi pantaloni neri svelano in parte i sandali dal tacco altissimo, ma è la giacca la vera ‘rivelatrice’. Complice la posizione e l’assenza di intimo sotto, il decolleté della Pierdomenico accende Instagram. “Non ce n’è per nessuna”, parola di Valentina Persia. “Hai un’eleganza innata”, “Pazzesca”, “Opera d’arte”, “Complimenti, che principessa da sogno… bellissima”. Romina, giurano, con i suoi scatti rallegra le giornate dei fan. “Splendente”, “Come te nessun’altra”. Ma anche, “Tette magnifiche”, oppure audacemente: “Quanto vorrei ravanare sotto quella giacca”.

