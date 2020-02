Super sexy Sabrina Ghio: l’ultima immagine Instagram dell’ex ballerina di Amici lascia intontiti e senza fiato. In un ‘duro’ confronto tra patinato mondo social e realtà, la vita vera vince a mani basse ma è la finzione a scatenare le fantasie più ‘licenziose’ dei followers. Procace trentacinquenne romana, la Ghio ammalia da sempre per le sue forme. Sin dai tempi del talent che l’ha lanciata sul piccolo schermo, Sabrina si fa ricordare per il fisico pazzesco e il decolleté abbondante, enfatizzato dalla sottigliezza della vita.

Sabrina Ghio Instagram, nell’apertura del cappotto qualcosa di bello

Le recenti immagini in costume, in cui Sabrina si è lasciata immortalare in vacanza alle Maldive, hanno fatto sognare il pubblico di Instagram, ma il vedo- non vedo dell’ultimo scatto si è reso ancora più intrigante. Un lungo ed elegante corridoio fa da scenario alla figura della Ghio, ma è sulla gamba che si concentrano le attenzioni maggiori. Cappotto a quadri con collo in pelliccia, decolleté lucide dal tacco a spillo, l’ex tronista di Uomini e Donne sfodera tutto il suo fascino. La gamba, sollevandosi, sbuca dall’apertura del capospalla fin su all’inguine, mostrandosi in tutta la perfezione. L’intimo, se c’è, non si vede.

“Sei bona niente da dire”, “Che stacco”

Un secondo scatto completa il post: è un dolcissimo ritratto di Sabrina con la figlia Penelope in vesti casalinghe sul divano. “Instagram vs Realtà – scrive la Ghio – Io preferisco sempre la seconda e voi???”. Assolutamente la seconda dicono i seguaci che, conoscendo la ballerina, rivedono nel momento di relax la sua vera ‘essenza’. “Preferisco la seconda – scrive qualcuno – ma la prima è comunque rappresentativa di una parte di te: una donna a 360 gradi, sensuale un attimo prima, buffa l’attimo dopo. Perfetta”. Ma sul primo scatto qualcuno inciampa sicuramente: “Sei bona niente da dire”, chiosano, “Stupende gambe… meravigliosa”, “Che stacco”, “Vorrei leccare tutta quella gamba… dal piede alla coscia”.

