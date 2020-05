Capelli sinuosi, corpo spettacolare e una bellezza ferma nel tempo, stiamo parlando della bella Sabrina Salerno. Un account Instagram da mezzo milione di followers e una collezione di foto da far battere il cuore. Il suo ultimo post è uno di quelli che ha lasciato senza fiato i fan. Classe 1968 e un fisico da fare invidia alle ventenni. Sabrina è una famosissima cantante italiana, ma nel corso della sua carriera si è dedicata a diversi lavori. Un po’ showgirl e un po’ attrice, ha presto parte a diverse pellicole: Fratelli d’Italia, Uomini sull’orlo di una crisi di nervi e Modalità aereo. Tra le sue ultime esperienze nel mondo televisivo troviamo la co-conduzione del 70° Festival di Sanremo insieme ad Amadeus.

Sabrina Salerno e Instagram

Ieri, sabato 30 maggio 2020, Sabrina Salerno ha raggiunto quota mezzo milione di followers su Instagram e ha voluto festeggiare con tutte le persone che l’hanno sostenuta. Non solo, lo stesso giorno era anche l’anniversario del suo brano “Boys”, 30 anni dal suo debutto. Una giornata carica di eventi interessanti. In una serie di stories Sabrina ha ringraziato i suoi fan ribadendo il concetto che per lei è un risultato molto importante. La cantante ha anche voluto specificare che non ha mai comprato un followers e che le sembra assurdo che profilo con più di un milione di seguaci riescano a collezionare meno di 100 commenti sotto ogni post. Nessuna polemica, solo tanta gioia per il traguardo raggiunto.

La foto sensuale e i commenti

Non finisce qui, la cantante per festeggiare l'obbiettivo raggiunto ha pubblicato una foto da far girare la testa. Selfie dal alto, body nero con una scollatura da capogiro e due gambe spettacolari. Per avere più di 50 anni Sabrina Salerno ha un corpo davvero spettacolare e la sua scollatura fa sognare. Non ci stupisce che la foto abbia conquistato tantissimi like e commenti molto positivi. "Una bellezza che non tramonta mai"; "Sei superba"; "Esagerata"; "Tu si che sei una donna"; "Divina, mi fai vedere la luce"; "Sei proprio tanta roba, come sempre"; "Gran classe".