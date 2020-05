52 anni e non sentirli, 52 anni e mostrarne la metà. Per Sabrina Salerno, cantante degli anni ’80 lanciata da Claudio Cecchetto, il tempo sembra non sia affatto passato. La showgirl, che ha fatto ballare intere generazioni sulle note di singoli di genere Italo disco come Sexy Girl e Boys (Summertime Love), si è mostrata su Instagram in bikini. Uno scatto favoloso, fisico da favola. Nulla da invidiare alle ventenni di oggi: l’artista genovese, che ha incantato tutti anche al Festival di Sanremo 2020, accanto ad Amadeus, vanta delle curve da capogiro.

Sabrina Salerno Instagram da infarto, bikini troppo piccolo: «Wow, queste foto in farmacia al posto del Viagra»

«Tintarella di luna in salone…», dice così la didascalia che fa da corredo all’ultimo scatto sensuale di Sabrina Salerno, che si è fatta vedere dai follower nella camera da pranzo della casa, dove sta trascorrendo il periodo di isolamento a causa del Covid-19, in costume. Inutile dirlo: la cantante è in forma strepitosa. Misure da pin up e sorriso smagliante per l’artista, che indossa un paio di occhiali da sole. La panoramica dall’alto mostra più del dovuto o forse è il bikini rosa a fantasia che è troppo piccolo, incapace di contenere le curve generose. Décolleté da sogno, un lato A da 10 e lode. E i fan si sono prodigati in grandi apprezzamenti, lasciando in basso al ritratto audace quasi 35mila mi piace. Complimenti di ogni tipo all’indirizzo di Sabrina Salerno, nota anche per aver recitato in film arcinoti della commedia all’italiana come ‘Grandi Magazzini’.

«Che spettacolo che sei, ma tu non hai 53 anni»

«Che spettacolo che sei, ma tu non hai 53 anni», ha scritto un ammiratore, estasiato di fronte alle grazie della cantante genovese. «Qualsiasi cosa addosso a te è meravigliosa, ma hai anche tantissimo buon gusto…», ha osservato un fan della Salerno, colpito dal sex appeal esplosivo. «Forma da fare invidia. Tu sei troppo bella», ha chiosato un utente su Instagram. E ancora battute irriverenti come «Signora Salerno, le sue foto dovrebbero venderle in farmacia al posto del Viagra». Ma anche complimenti al miele quali «Senza parole. Stupenda…», «Sei la fine del mondo», «Sei molto sexy», «La più bella del pianeta Terra», «Wow favolosa».

(Sabrina Salerno Instagram Foto Profilo Ufficiale)