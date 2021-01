Saldi invernali 2021 al via da domani: il calendario regione per regione

Saldi invernali 2021 quando iniziano? Il calendario completo. Anche le vendite promozionali risentiranno della pandemia: saranno scaglionate in base alle decisioni adottate dalle diverse regioni per contrastare il Coronavirus. Al via da domani, sabato 2 gennaio, con Basilicata, Sicilia, Campania, Molise e Valle d’Aosta. A seguire, l’Abruzzo la cui data di inizio è il 4 gennaio. Il giorno successivo, il 5 gennaio, toccherà alla Sardegna.

Saldi invernali 2021 quando iniziano? Le date regione per regione

Le misure restrittive hanno spinto alcune Regioni a posticipare la data di avvio saldi. Dal 7 gennaio 2021 gli sconti partiranno Lombardia, Puglia, Piemonte, Calabria e Friuli Venezia Giulia. In Umbria si comincerà il 9 gennaio. Ancora più in là il Lazio: le vendite scontate a partire dal 12 gennaio (tuttavia resta consentito cominciare con le vendite promozionali anche nei 30 giorni precedenti, pratica altrimenti vietata per legge). Le Marche e la Provincia autonoma di Bolzano (sono esclusi però i comuni turistici dove si aspetterà il 13 febbraio) inizieranno il 16 gennaio. Il 29 gennaio toccherà alla Liguria: ai commercianti è stato vietato fare promozioni nei 30 giorni antecedenti. In Veneto, Emilia Romagna e Toscana si dovrà aspettare il 30 gennaio, ma anche in queste regioni sarà possibile fare vendite promozionali anche nei trenta giorni precedenti. Nella Provincia autonoma di Trento, invece, i saldi sono liberi.

Confcommercio: «Questo calendario è come un rebus»

Confcommercio ha definito il calendario «come un rebus», dal momento che «come già è avvenuto con i saldi estivi, le regioni stanno assumendo decisioni diverse in merito alla data di avvio di sconti e vendite promozionali nei negozi a causa del delicato e complesso momento che sta attraversando il settore moda nella stagione invernale 2020». E ancora: «Non sono da sottovalutare, infatti, le molte restrizioni alle attività economiche e l’impossibilità degli spostamenti per motivi di shopping da una regione all’altra. Motivazioni che contribuiscono a delibere regionali differenti per rispondere alle specifiche esigenze territoriali”. I saldi invernali 2021 dureranno 60 giorni come di consueto. Leggi anche l’articolo —> Capodanno 2021, 8 feriti a Napoli per i botti: 13enne muore ad Asti