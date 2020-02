Nella puntata di Verissimo andata in onda sabato 22 febbraio, la conduttrice Silvia Toffanin ha intervistato Samantha De Grenet. Una puntata molto delicata e dolorosa nella quale la De Grenet ha raccontato una pagina dolora della sua vita. La showgirl ha spiegato commossa la malattia che ha scoperto di avere la scorsa estate. Nell’intervista spiega che proprio l’anno scorso le fu diagnosticato un tumore al seno, scoperto mentre era in vacanza col marito.

Samantha De Grenet malattia: racconta il tumore al seno

Samantha De Grenet racconta a Silvia Toffanin come ha scoperto la malattia. La storia inizia l’8 luglio del 2018, la De Grenet racconta che era il primo weekend insieme al marito da soli dopo tanto tempo. Proprio durante quella spensierata vacanza la showgirl scopre un duro nodulo al seno. Samantha decide di farsi controllare immediatamente sottoponendosi ad una mammografia e un’ecografia. I risultati sono immediati: tumore al seno da operare immediatamente. «In quel momento ho preso un cazzottone incredibile in faccia, mi sentivo in un altro mondo. Comincio a piangere disperata, e il mio pensiero non era la chemio, la radio, ma mio figlio: l’ho fatto diventare nella mia mente il protagonista del mio film, durante il quale vive tutte le sofferenze legate alla mia malattia».

Samantha De Grenet affronta la malattia con coraggio

Durissimo colpo per la showgirl. Ancora più difficile è dare la notizia al marito, ai genitore e agli amici, cercando di tenere suo figlio all’oscuro per il maggior tempo possibile. Il 23 luglio Samantha parte con il figlio Brando per la Sardegna e decide di inventarsi una scusa di lavoro per tornare a casa e sottoporsi all’intervento: «Ho deciso per mia scelta che mio figlio non doveva essere lì, non doveva sopportare tutto quello che sarebbe arrivato dopo, volevo spiegargli tutto una volta terminato».

L’intervento dura sei ore, ma va tutto bene. La showgirl spiega che il tumore era circoscritto e che non ha intaccato i linfonodi vicino. Nonostante l’esperienza difficile Samantha ha spiegato alla Toffanin quanto si senta una persona fortunata avendo scoperto il tumore in tempo e lanciando un messaggio importante a tutte le donne: la prevenzione è fondamentale, perché una diagnosi precoce può salvare la vita.