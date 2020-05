Sara Croce, la ‘Bonas’ del ‘Mini Mondo’ di ‘Avanti un altro’, nota ai più per essere stata anche Madre Natura al programma campione di ascolti ‘Ciao Darwin’, condotto sempre Paolo Bonolis e Luca Laurenti, ha postato una Instagram Story molto eccitante, ora sparita. Un ritratto seducente, che vi mostriamo in basso, che ritrae la giovane con addosso un costume coi laccetti incrociato davanti assai intrigante. Sarà che qualsiasi cosa porti Sara Croce sta sempre una favola.

Sara Croce Instagram Story, stratosferica in bikini: foto da cardiopalma ora ‘sparita’ sul profilo

Ci avviciniamo all’estate ed è tempo di bikini, di mare, di relax. Per la gioia degli utenti molte showgirl cominciano a fare la prova costume nelle proprie case per poi pubblicare i risultati nelle Instagram Stories. Un modo per ‘promuovere’ il capo in questione (non dimentichiamoci che si tratta pur sempre di influencer), ma anche per ottenere l’approvazione del popolo del web, o meglio per mantenere un rapporto diretto con i fan. È quanto successo a Sara Croce che circa 24 ore fa ha postato uno scatto in costume paradisiaco. In primo piano il corpo mozzafiato, le curve pericolose e il décolleté provocante. Difficile resistere ad un ritratto del genere. Già qualche giorno fa la showgirl aveva postato una foto a bordo piscina, a tre quarti come si dice nel gergo, che aveva mandato in estasi gli ammiratori. In quel caso però protagonista indiscusso il lato B rotondo, stavolta, come dicevamo, il seno, reso ancora più desiderabile con il gioco dei laccetti incrociati. Trattandosi di una Instagram Story non è dato leggere i complimenti dei fan, ma siamo sicuri che la soubrette sia stata sommersa in direct da apprezzamenti di ogni tipo.

Chi è la Bonas del Mini Mondo di ‘Avanti un altro’

Sara Croce ha 22 anni, è nata a Garlasco (Pavia) il 4 giugno del 1998. 82-59-89 queste le misure della Bonas di ‘Avanti un altro’, che sul suo corpo non ha alcun tatuaggio. Prima di ottenere una smisurata popolarità allo show serale di Bonolis e Laurenti, l’esperienza già citata a ‘Ciao Darwin’ e prima ancora la partecipazione a ‘Miss Italia’. Appassionata di fitness, la giovane fa la modella per importanti agenzie. Diplomatasi al liceo di Scienze Applicate ora è iscritta alla Facoltà di Comunicazione d’Impresa allo IULM di Milano. Attualmente single, Sara Croce ha avuto un flirt con Andrea Damante, attualmente legato all’ex storica Giulia De Lellis.

(Sara Croce Instagram Foto Profilo Ufficiale)