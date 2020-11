Sarah Nile è incinta. A 35 anni l’ex protagonista di Uomini e Donne ed ex concorrente del Grande Fratello è in attesa del suo primo figlio. Un sogno diventato realtà grazie all’aiuto della ricerca, della scienza e della medicina. In un’intervista rilasciata al settimanale “Mio”, ricondivisa anche su “Gossip e Tv”, la giovane ha raccontato di aver vissuto un vero calvario. Per tanti anni Sarah Nile e il marito, l’imprenditore Pierluigi Montuoro, hanno provato ad avere un bambino.

Sarah Nile incinta “grazie alla scienza”: l’ex di “U&D” svela i suoi problemi in gravidanza

Non è stato facile per Sarah Nile realizzare il suo sogno di maternità. L’ex coniglietto di Playboy ne ha parlato per la prima volta senza scendere nel dettaglio in un’intervista concessa al giornale “Mio”: «Era da tanto che io e Pierluigi provavamo ad avere un figlio. È stato un percorso molto travagliato, difficile, pieno di ostacoli, tensioni e sconfitte. Ero molto provata da questi lunghi anni di tentativi ma alla fine, grazie alla scienza e alla medicina, siamo riusciti a realizzare il nostro sogno», ha dichiarato l’ex gieffina. Sarah Nile partorirà ad aprile ed è in attesa di un maschietto. Nel corso della chiacchierata non ha taciuto le difficoltà con cui sta facendo i conti: i primi mesi li ha trascorsi praticamente a letto. Ha perso diversi chili, ha nausea e giramenti di testa continui. La giovane non ha voluto rendere noto il nome scelto dalla coppia per il primogenito. La stessa Nile per il futuro non ha escluso di avere altri figli e allargare così la famiglia: «Se avrò la possibilità fisica, mentale e anche economica, sì, conto di averne altri».

Chi è il marito Pierluigi Montuoro

Quella tra Pierluigi Montuoro e Sarah Nile è una storia d'amore particolare. I due sono stati insieme per tre anni, dal 2007 al 2010. Poi la decisione di lasciarsi e chiudere ogni rapporto. Dopo sette anni di lontananza i due si sono rivisti e hanno capito di amarsi ancora. Nel 2017 la scelta di convolare a nozze: il matrimonio è stato celebrato a Napoli, città natale di entrambi.