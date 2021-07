Selvaggia Lucarelli accusa Enrico Montesano pubblicamente e apre un’ulteriore polemica sulla campagna di vaccinazione. Da un pò di mesi la nota giornalista, conduttrice e attrice, infatti, si impegna a favore della campagna di vaccinazione che in Italia continua a far discutere. La sua ultima polemica riguarda Enrico Montesano, attore e regista italiano che, più volte, ha fatto propaganda proprio contro la campagna in favore dei vaccini sostenuta da Selvaggia. (Continua a leggere dopo la foto)

“Ha avuto il COVID, ma lo ha tenuto nascosto”: Selvaggia Lucarelli accusa Enrico Montesano

“Visto che non ha mai avuto il coraggio di dirlo, ma ama insultare e cavalcare le peggiori teorie complottiste, lo dico io: Enrico Montesano ha avuto il Covid, è stato ricoverato, è stato salvato dai medici e dalla scienza. Quella scienza a cui ha chiesto aiuto, quando stava male”. Sono queste le parole scelte da Selvaggia Lucarelli per scrivere il post su Twitter e polemizzare contro Enrico Montesano. Dichiarazioni private che riguardano il comico italiano che, in merito alla situazione pandemica, si è esposto diverse volte, prendendo posizioni non di certo favorevoli alla campagna di vaccinazione in corso.

Enrico Montesano contro i vaccini, ma è guarito grazie alla medicina

Non sono note le fonti dalle quali Selvaggia Lucarelli avrebbe avuto queste informazioni private su Montesano. Quel che è certo, però, è il tentativo di smascherare l’attore romano, che non ha mai dichiarato personalmente di aver contratto il virus. Enrico Montesano ha preso parola numerose volte, durante la pandemia, per mostrare le sue preoccupazioni riguardo l’inoculazione dei vaccini e dirsi contrario alla campagna di vaccinazione. L’atteggiamento di Montesano di rivolgersi alla medicina dopo aver contratto in prima persona il virus, secondo la Lucarelli, sarebbe molto incoerente con le sue posizioni sostenute per mesi. Enrico Montesano non ha ancora né smentito, né confermato le dichiarazioni sul suo conto.