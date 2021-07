È tra i presidenti della Repubblica Italiana più amati. Stiamo parlando di Sergio Mattarella, che oggi compie 80 anni. Cifra tonda per il Capo di Stato a pochi giorni dall’inizio del semestre bianco. Un traguardo importante per una delle figure chiave del nostro paese. Tante volte decisivo per le sorti dell’Italia. In ordine di tempo l’incarico al premier Draghi per formare un governo di alto profilo all’indomani della crisi del Conte bis aperta da Renzi. In vista del suo compleanno Mattarella si ritaglierà qualche ora di relax pranzando con la famiglia, i tre figli, i loro consorti, i nipoti. Ripercorriamo insieme la sua lunga carriera: gli studi, l’impegno politico e la vita privata.

Chi è Sergio Mattarella: carriera, vita privata e curiosità sul presidente della Repubblica

Sergio Mattarella è nato a Palermo il 23 luglio 1941. Si è laureato in Giurisprudenza nel 1964 all’Università “La Sapienza” di Roma con il massimo dei voti e la lode, con una tesi su “La funzione di indirizzo politico”. È stato iscritto nell’albo degli avvocati del Foro di Palermo dal 1967. Ha insegnato diritto parlamentare presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Palermo fino al 1983. Quell’anno Mattarella è stato posto in aspettativa perché entrato a far parte della Camera dei Deputati. I suoi studi e relative pubblicazioni sono incentrati perlopiù su argomenti di diritto costituzionale (bicameralismo, procedimento legislativo, indennità di espropriazione, evoluzione dell’amministrazione regionale siciliana, controlli sugli enti locali). Talvolta si è dedicato anche a temi legati alla sua attività parlamentare e di governo. Mattarella ha svolto interventi in convegni di studi giuridici e tenuto lezioni in corsi di master e di specializzazione in varie Università.

La passione per la politica lo ha animato da sempre: Mattarella è stato eletto deputato per la Democrazia Cristiana nel 1983 nella circoscrizione della Sicilia occidentale. Ha fatto parte della Camera dei Deputati sino al 2008. Nel corso di 7 legislature ha avuto compiti nella Commissione Affari Costituzionali, come pure in quella degli Affari esteri e del Comitato per la Legislazione, di cui è stato anche Presidente. Inoltre Mattarella è stato componente della Commissione bicamerale per le Riforme istituzionali dell’XI legislatura, di cui è stato Vice Presidente. Incluso anche nella Commissione parlamentare d’inchiesta sul terrorismo e le stragi. Nella XV legislatura è stato Presidente della Commissione Giurisdizionale della Camera dei Deputati. È stato Presidente del Gruppo parlamentare dei Popolari e Democratici nella XIII legislatura.

Dal luglio del 1987 al luglio del 1989 è stato Ministro dei Rapporti con il Parlamento. In seguito della Pubblica Istruzione. Dall’ottobre 1998 è stato Vice Presidente del Consiglio dei Ministri sino al dicembre 1999 quando è stato nominato Ministro della Difesa. Incarico questo tenuto fino alle elezioni del giugno del 2001. Nelle elezioni politiche del 2008 Mattarella decise di non ricandidarsi, concludendo la sua attività politica. Nel 2009 il Parlamento lo ha eletto componente del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, di cui è stato Vice Presidente. Nel 2011 è entrato a far parte della Corte Costituzionale. Il 31 gennaio 2015 Mattarella è stato eletto dodicesimo Presidente della Repubblica. All’inizio del prossimo anno, questi concluderà il suo settennato al Quirinale e ha annunciato di non essere intenzionato a fare il bis. Leggi anche l’articolo —> Mattarella, stipendio: quanto guadagna il presidente della Repubblica

Sergio Mattarella: la moglie Marisa è morta nel 2012

Della vita privata di Mattarella sappiamo che è stato sposato con Marisa Chiazzese, morta di cancro il 1º marzo 2012 a Castellammare del Golfo. Era la figlia dell’ex rettore dell’università di Palermo e docente di diritto romano Lauro Chiazzese. Il fratello Piersanti aveva sposato la sorella di lei, Irma Mattarella ha parlato della consorte durante un discorso pubblico nella Giornata Nazionale della ricerca sul Cancro: «Per seguire la persona a me più cara al mondo, ho trascorso a più riprese numerose settimane in ospedali oncologici. Sarebbe auspicabile che ogni tanto le persone in buona salute trascorressero qualche giorno in visita negli ospedali, perché il contatto con la sofferenza aiuterebbe chiunque a dare a ogni cosa il giusto posto nella vita». La coppia ha avuto tre figli: Bernardo Giorgio, Laura e Francesco. Curiosità? Mattarella è alto 175 centimetri per un peso di circa 73 chili. Per ulteriori info si rimanda al sito del Quirinale.