Scuola, il Presidente Mattarella inaugura l’anno in Calabria: tanti gli studenti in quarantena

Sergio Mattarella a Pizzo Calabro per l’inaugurazione dell’anno scolastico. Ormai è fatta, per tutti gli studenti in Italia è suonata la campanella del primo giorno di scuola. Le varie riaperture sono stata scaglionate per regioni. I primi a ripartire sono stati, il 6 settembre 2021, gli studenti della Provincia di Bolzano. Poi il 13 settembre le lezioni sono riprese in Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Umbria, Veneto, Valle d’Aosta e Provincia di Trento. Il 14 settembre è stata la volta della Sardegna; il 15 settembre di Campania, Liguria, Marche, Molise e Toscana e infine, il 16 settembre è stata la volta di Friuli-Venezia Giulia e Sicilia. Oggi, 20 Giugno 2021, il Presidente Mattarella ha inaugurato l’anno scolastico, ma a causa della pandemia le difficoltà in classe sono ancora molte.

Si è aperta con l’Inno di Mameli la cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico 2021-2022 in corso a Pizzo Calabro, in Calabria. Al liceo nautico di Pizzo sono arrivati il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, che hanno visitato l’istituto. Il Ministro dell’Istruzione, come riportato da Rai News, ha esordito dicendo: «Apriamo il nuovo anno scolastico tutti in presenza. Ma questo è il risultato di un duro lavoro. Nella scuola lavora un milione e mezzo di persone e la scuola non si è mai fermata per permettere a tutti gli studenti di trovare la propria comunità di vita». La scuola è composta da “una comunità generosa: ha risposto prima di tutti e più di tutti all’invito a vaccinarsi: il 94% del personale è vaccinato e il 75% dei ragazzi più grandi sono vaccinati”, ha aggiunto il ministro.

Oggi, 20 Giugno 2021, il Presidente Sergio Mattarella ha inaugurato la riapertura dell’anno scolastico in Calabria. Una riapertura che prevede il rientro in classe degli alunni tutti in presenza, ma con 5.000 fra studenti e docenti in quarantena, impazza il caos-supplenze. La scorsa settimana è stato superato lo scoglio green pass, approvato il decreto per 12 mesi ma in aziende e scuole è già caos contagio che ha dato i suoi esiti proprio in questi giorni. Purtroppo questo si verifica perchè in alcuni casi c’è ancora la presenza delle famose “classi pollaio” con 15-27 alunni (2,9%).