La velina di Striscia la Notizia Shaila Gatta è in vacanza in Sardegna. La ballerina non è partita da sola, ad accompagnarla il suo fidanzato Leonardo Blanchard. La velina e l’ex calciatore stanno insieme dall’autunno del 2019 e per ora la loro storia sembra procedere a gonfie vele. Poche ore fa su Instagram Shaila Gatta ha postato una serie di foto realizzate proprio da Leonardo. La showgirl in bikini in riva al mare è qualcosa di indescrivibile. La sua bellezza non passa minimamente inosservata. Il post è piaciuto moltissimo e in pochissimo tempo è stato invaso da una marea di like e commenti.

Shaila Gatta Instagram: in bikini conquista la Sardegna

La showgirl Shaila Gatta ha deciso di movimentare la giornata dei suoi ammiratori con due scatti in bikini (vai al post). Inoltre, la velina ha chiesto loro di scegliere la foto più bella e di dare un voto al suo fidanzato come fotografo: «1 o 2? Scatto di Leo (Leonardo Blanchard)… Che dite è stato bravo?» Negli scatto Shaila è stata immortalata sul bagnasciuga con indosso un micro bikini super colorato. La posa assunta dalla ballerina non è passata minimamente inosservata. Shaila sembra una vera e propria sirenetta che emerge dalle acque per potersi rilassare sotto i raggi del sole. Un post decisamente incredibile che non verrà dimenticato tanto facilmente. Solo complimenti per la velina mora di Striscia la Notizia.

Followers completamente impazziti

Ogni volta l’affascinante Shaila Gatta continua a fare una strage di cuori con le sue foto in bikini. Un fan le ha detto: «Meravigliosa, sei super stupenda» e un altro, perdutamente innamorato, ha aggiunto: «La perfezione di una donna meravigliosa! Incantevole!» In molti, riferendosi alla descrizione della foto, hanno scritto: «Anche la modella è perfetta….Quindi bravissimi entrambi!» Un follower indeciso si quale foto scegliere ha commentato: «Ma tutte e due tutta la vita, sei incantevolmente meravigliosa» e un altro ha precisato: «A occhio direi la 2». Infine, un ammiratore aspettando con ansia un nuovo con molta ironia ha scritto: «La tre…numero perfetto!» >> Altri Gossip

Foto prese dal profilo ufficiale Instagram di Shaila Gatta (@shaylinka)