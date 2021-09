Siderno incendio – Giovedì 23 settembre 2021. Un vasto rogo si è sviluppato oggi nel piccolo comune in provincia di Reggio Calabria. Tre squadre di Vigili del fuoco sono al lavoro in questo momento per domare le fiamme che stanno divorando un grosso deposito di mobili di Siderno Marina, annesso al punto vendita. Le notizie, ancora confuse, sono in aggiornamento, non si sa ancora se ci siano morti o feriti.

Siderno, incendio in un magazzino: in azione tre squadre dei Vigili del fuoco

Un vasto incendio è divampato poco dopo l'ora di pranzo all'interno di un capannone in cui si trovano in giacenza mobili e oggetti di arredamento a Siderno. Le fiamme stanno interessando anche il punto vendita collegato al deposito stesso, come riporta "Qui Cosenza". Le squadre di Siderno, Monasterace e Bianco, stanno impiegando otto automezzi per domare il rogo, che sta divorando l'edificio. L'Enel intanto ha già staccato per sicurezza la corrente elettrica nella zona. Le operazioni sono molto complesse: sul posto ci sono anche i Carabinieri che hanno transennato la zona per evitare intralci ai soccorritori e pompieri.