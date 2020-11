Simone Nolasco fa parte del cast dei ballerini professionisti del programma Amici di Maria De Filippi di Canale 5. L’artista è molto attivo anche sui social. Il profilo Instagram di Simone Nolasco è seguito da oltre 329 mila followers, i quali ogni giorno si lasciato incantare dalle sue mille avventure. Attraverso i social Simone racconta sia la sua vita professionale che privata. Proprio con un post ha parlato della sua storia d’amore con Ezequiel De Lorenzi. Il ballerino questa estate ha pubblicato una loro foto dove sorridono felici all’obiettivo. Simone, poi, con il suo messaggio contro ogni forma di pregiudizio è arrivato dritto al cuore dei suoi followers.

Simone Nolasco Instagram e il suo messaggio contro il pregiudizio

È proprio vero quando si è innamorati si ha il coraggio di affrontare ogni tipo di sfida. Anche Simone Nolasco ha trovato l’uomo della sua vita e non ha avuto paura di gridarlo al mondo nonostante i pregiudizi sull’omosessualità. Il ballerino di Amici ha scritto un lungo messaggio su Instagram (vai al post) che ha commosso i suoi followers: «Per tanto tempo mi sono sentito sbagliato, diverso e inadatto. Guardavo gli altri e desideravo di essere come loro…”NORMALE”. Mi ero costruito così tante barriere, da non riuscire ad essere piú completamente me stesso neanche con la mia famiglia.

Il disprezzo, il pregiudizio e l’odio mi avevano costretto a chiudermi come dentro ad un bozzolo.

Ma chi non esce dal bozzolo non diventerà mai farfalla, ed io volevo vivere la mia vita come meritavo, come ogni essere umano ha il diritto di fare…Come un uomo LIBERO. Libero di amare chi voglio, perché due sorrisi innamorati non possono far male a nessuno, semmai sanano il mondo. Mi auguro che al più presto possibile non ci sia più bisogno di una giornata per ricordarci che siamo tutti uguali, e che l’amore venga riconosciuto tra le persone e non tra i sessi. L’Omofobia è il peggior cancro della nostra società. Scegliamo di essere migliori».

La sua carriera nel mondo della danza

Simone Nolasco è nato a Roma il 28 luglio 1993 e ha iniziato la sua formazione studiando danza classica presso la Royal Academy School of London, per poi diplomarsi presso “Lachance Ballet” di Steve Lachance. Nel 2008 ha intrapreso la sua carriera di ballerino all’interno di diverse compagnie teatrali. Nolasco ha preso parte anche a diversi programmi televisivi, tra cui: Qui Comando Io, I migliori anni, Italia’s Got Talent, L’anno che verrà e Ti Lascio Una Canzone. Attualmente Simone fa parte dei ballerini professionisti della scuola di Amici di Maria De Filippi su Canale 5. >> Altri Gossip

Foto dal profilo ufficiale Instagram di Simone Nolasco (@iamsimonenolasco)