Corpo da sogno e sguardo che ammalia, stiamo parlando della stupenda Soleil Stasi. L’influencer in queste ore si trova nella Repubblica Domenicana e gli scatti che sta pubblicando, oltre a lasciare un po’ di invidia, tolgono davvero il fiato. Concorrente di Pechino Express 2020 si è fatta conoscere tempo fa partecipando a diversi programmi Mediaset, ma primo tra tutti Uomini e Donne. Un’esperienza che le è servita come trampolino di lancio per la sua carriera. Ora vanta quasi un milione di followers su Instagram e un lavoro come influencer e modella. Nessuno riesce a resistere al suo fascino travolgente, proprio come è capitato per la sua ultima foto.

Soleil Stasi e la quarantena

Soleil Stasi è stata molto fortunata perché è riuscita a partire per la sua vacanza nella Repubblica Domenica proprio pochi giorni prima del blocco italiano. Mentre noi stiamo passando la nostra quarantena chiusi in casa, Soleil si sta godendo le roventi spiagge domenicane. Nonostante questo l’influencer non dimentica affatto di mandare supporto a tutto il suo pubblico italiano. Proprio in queste ore anche lei ha lanciato una raccolta fondi per l’Ospedale Sacco di Milano. “Ho scelto questo ospedale perché la Lombardia è una delle zone più colpite”. Non si limita solo a questo. Subito dopo ha pubblicato una storia Instagram con consigli utili per creare una mascherina in casa poiché in questi giorni sono davvero introvabili. Insomma, sarà anche in vacanza ma non si dimentica affatto dell’Italia.

La foto in bikini e i commenti

Però ciò che più ha colpito i followers è stato il suo ultimo post. Si tratta di uno scatto di lei in costume mentre passeggia immersa nella natura domenicana. Uno spettacolo sia per il paesaggio che per il fisico tonico e da fare invidia della stupenda Soleil. Come faccia ad essere così bella rimane un mistero, una cosa però è certa: sono tutti pazzi di lei. Nel giro di pochissimo tempo lo scatto ha collezionato un gran numero di like e commenti di apprezzamento. “Sei la più bella dentro e fuori”; “Sei una donna meravigliosa”; “Troppo bona”; “Che bella visione”; Semplicemente wow”.