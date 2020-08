Stasera in Tv oggi 12 Agosto 2020: torna la Champions League con il match Atalanta-PSG

Stasera in Tv oggi, 12 Agosto 2020, il divertimento è a dir poco assicurato con la programmazione in chiaro. Sulla Rai andrà in onda il quinto appuntamento con Super Quark e su Mediaset torna la Champions League con il match Atalanta-PSG. Poi come ogni giorno non mancheranno numerosi film di diverso genere. Anche per questo mercoledì sera non resta che accomodarsi sul proprio divano e godersi lo spettacolo che più si preferisce. Ora scopriamo insieme con una piccola guida quali sono invece le proposte degli altri canali Tv.

Stasera in Tv oggi, 12 Agosto 2020, su Rai 1 alle ore 21.25 andrà in onda Super Quark, condotto da Piero Angela. Lo storico programma si occuperà di scienza, natura, storia e tecnologia. Su Rai 2 ci sarà la ventitreesima stagione della serie Tv Squadra Speciale Cobra 11: Buon compleanno. Invece, su Rai3 andrà in onda il film drammatico L’altra metà della storia. Poi su Rai 4 verrà trasmesso il film horror Resident Evil: The Final Chapter e su Rai Movie ci sarà la commedia Parigi a tutti i costi. Il palinsesto Mediaset per la serata di oggi 12 Agosto 2020 ha in programma, come abbiamo già anticipato, su Canale 5 la Champions League. Questa sera si sfideranno l’Atalanta di Gian Piero Gasperini e il PSG di Thomas Tuchel. Su Italia 1 andrà in onda la settima stagione della serie Chicago Fire: Dietro la parete. Infine, su Rete 4 ci sarà il programma d’approfondimento CR4 La repubblica delle donne: Remix.

Gli altri canali

Su Mediaset 20 andrà in onda la seconda stagione della serie Tv The Sinner. Poi se vi piacciono le commedie su Cine 34 andrà in onda il film In viaggio con papà, con Alberto Sordi, Carlo Verdone, Edy Angelillo e Tiziana Pini. Armando, uomo vitale e divertente, trascina in vacanza con sè il figlio già adulto, un uomo timido e impacciato, con l'idea di fargli apprezzare i piaceri della vita. Su Nove, invece, ci sarà il film Finché giudice non ci separi, con Francesca Inaudi, Simone Montedoro, Luca Angeletti, Augusto Fornari, Daniele Monterosi e tanti altri. Infine, su Iris andrà in onda la commedia La formula della felicità.