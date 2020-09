Stasera in Tv oggi 14 Settembre 2020: torna su Canale 5 il “Grande Fratello Vip”

Stasera in Tv oggi, 14 Settembre 2020, il divertimento è a dir poco assicurato con la programmazione in chiaro. Sulla Rai tornano le avventure del commissario Salvo Montalbano e su Canale 5 andrà in onda la prima puntata del Grande Fratello Vip 5. Poi come ogni giorno non mancheranno numerosi film di diverso genere e vari programmi d’approfondimento. Anche per questo lunedì sera non resta che accomodarsi sul proprio divano e godersi lo spettacolo che più si preferisce. Ora scopriamo insieme con una piccola guida quali sono invece le proposte degli altri canali Tv.

Stasera in Tv oggi 14 Settembre 2020: tra serie Tv e reality show

Stasera in Tv oggi, 14 Settembre 2020, su Rai 1 alle ore 21.25 andrà in onda Il Commissario Montalbano: Una faccenda delicata, con Luca Zingaretti. Su Rai 2 andrà in onda la commedia Il fidanzato di mia sorella. Invece, su Rai3 torna Presa diretta, il viaggio-inchiesta di Riccardo Iacona. Poi su Rai 4 verrà trasmessa la terza stagione della serie Tv Daredevil: Resurrezione e su Rai Movie ci sarà il film western Per qualche dollaro in più. Il palinsesto Mediaset per la serata di oggi 14 Settembre 2020 ha in programma, come abbiamo già anticipato, su Canale 5 la prima puntata del Grande Fratello Vip 5, condotto da Alfonso Signorini. Su Italia 1 andrà in onda il film d’azione Attacco al potere 2. Infine, su Rete 4 ci sarà il programma d’attualità Quarta repubblica, con Nicola Porro.

Gli altri canali

Su Mediaset 20 andrà in onda la commedia Masterminds: I geni della truffa. Poi se vi piacciono le commedie su Cine 34 andrà in onda Mediterraneo, con Diego Abatantuono, Claudio Bigagli, Vanna Barba, Giuseppe Cederna, Ugo Conti, Gigio Alberti, Memo Dini e Vasco Mirandola. Il film racconta le avventure tragicomiche di alcuni soldati italiani di stanza su un’isola greca senza nessun interesse strategico. Su La5, invece, ci sarà il film romantico City of Angels. Seth è un angelo in servizio a Los Angeles. Osserva gli uomini ed ascolta il suono di Dio sulla spiaggia all’alba e al tramonto. Un giorno incontra una dottoressa, Maggie Rice, in crisi per la morte di un paziente e non riesce più a staccarsi da lei. Decide di rinunciare ad essere angelo e diventa uomo, dando vita così a molte avventure. Infine, su Italia2 andrà in onda il film fantastico Il Signore degli Anelli: La Compagnia dell’Anello. >>Altre curiosità sul mondo dello spettacolo e non solo