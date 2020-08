Stasera in Tv oggi, 26 Agosto 2020, il divertimento è a dir poco assicurato con la programmazione in chiaro. Sulla Rai andrà in onda il sesto appuntamento con Super Quark e su Mediaset verrà trasmesso il gran finale della serie evento turca Come sorelle. Poi come ogni giorno non mancheranno numerosi film di diverso genere. Anche per questo mercoledì sera non resta che accomodarsi sul proprio divano e godersi lo spettacolo che più si preferisce. Ora scopriamo insieme con una piccola guida quali sono invece le proposte degli altri canali Tv.

Stasera in Tv oggi 26 Agosto 2020: l’ultima puntata della serie “Come sorelle”

Stasera in Tv oggi, 26 Agosto 2020, su Rai 1 alle ore 21.25 andrà in onda Super Quark, condotto da Piero Angela. Lo storico programma si occuperà di scienza, natura, storia e tecnologia. Su Rai 2 ci sarà la ventiquattresima stagione della serie Tv Squadra Speciale Cobra 11: Carnivors. Invece, su Rai3 andrà in onda il film drammatico The Square. Poi su Rai 4 verrà trasmesso il film thriller Panic Room e su Rai Movie ci sarà il film drammatico La maga delle spezie. Il palinsesto Mediaset per la serata di oggi 26 Agosto 2020 ha in programma, come abbiamo già anticipato, su Canale 5 l’ultima puntata della serie turca Come sorelle. Su Italia 1 andrà in onda il film thriller Codice 999. Infine, su Rete 4 ci sarà il programma di cronaca Il terzo indizio, condotto da Barbara De Rossi.

Gli altri canali

Su Mediaset 20 andrà in onda il film d’avventura Tutti pazzi per l’oro, con Matthew McConaughey. Poi se vi piacciono le commedie su Cine 34 andrà in onda il film Mezzo destro mezzo sinistro: 2 calciatori senza pallone, con Gigi Sammarchi, Andrea Roncato, Milena Vukotic e Isabel Russinova. La bella vedova Mirtilla è proprietaria della Marchigiana, squadretta di provincia promossa alla prima serie calcistica. Compra due vecchi calciatori e un allenatore sudamericano per vincere la prima partita. Su La5, invece, ci sarà il film Tutto l’amore del mondo, con Nicolas Vaporidis. Infine, su Iris andrà in onda la commedia La morte ti fa bella, con Meryl Streep, Bruce Willis e Isabella Rossellini. >>Altre curiosità sul mondo dello spettacolo e non solo