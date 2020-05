Stasera in tv oggi 27 maggio: dai classici di Fellini alle Iene Show

Oggi, mercoledì 27 maggio, il palinsesto si arricchisce di tantissimi programmi e film interessanti, andiamo a scoprire cosa c’è stasera in tv. Quasi come ogni giorno anche stasera ce n’è un po’ per tutti gusti: da classici adatti ai bambini come il film di Lupin, a titoli più impegnativi come La Furia dei Titani. Ritornano sul piccolo schermo anche i classici come Otto e mezzo di Federico Fellini. Non mancano neanche programmi di intrattenimento come Tu si que vales e Le Iene Show. Una serata ricca di tantissimi show interessanti.

Stasera in tv: film

Tra i film degni di nota abbiamo su Italia Uno “La furia dei Titani” con Sam Worthington. Si tratta di un fantasy d’azione in cui vediamo il bel attore nei panni di Perseo eroe che si batterà a fianco dei grandi Dei dell’Olimpo per sconfiggere Kronos. Tra gli attori degni di nota troviamo anche Ralph Finnies, che abbiamo già visto nei panni di Voldemort in Harry Potter e Amon Goeth in Schindler’s List.

Per gli amanti dei classici ci spostiamo su Rai Movie dove alle 21:10 inizierà Otto e mezzo, famoso film di Federico Fellini. Genere drammatico e con interpreti degni nota: Marcello Mastroianni, Claudia Cardinale, Anouk Aimée e Sandra Milo. In crisi esistenziale e creativa, alle prese con un film da fare, un regista fa una sorta di mobilitazione generale di emozioni, affetti, ricordi, sogni, complessi, bugie. Un misto tra una sgangherata seduta psicanalitica e un disordinato esame di coscienza in un’atmosfera da limbo.

I programmi della serata

Su Canale 5 alle 21:20 abbiamo una nuova puntata di Tu si que vales. Artisti e sportivi (o aspiranti tali) in qualsiasi disciplina si sottopongono al giudizio di Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari e di una giuria popolare, formata da cento elementi. Le prove dei concorrenti sono cronometrate da una clessidra che darà loro solo due minuti di tempo per convincere i giudici e poter continuare la gara.

Alla stessa ora su Mediaset Extra andrà in onda una nuova puntata di Le Iene Show. Servizi di cronaca e attualità, inchieste e dissacranti interviste affidate agli inviati del programma. Chissà chi sarà nel mirino delle spietate Iene questa sera. >> Temptation Island 2020 si farà? Raffaella Mennoia rassicura: «Da parte nostra tutta l’intenzione…»