Stasera in Tv oggi 4 Agosto 2020: sulla Rai la terza puntata di “Sorelle”

Stasera in Tv oggi, 4 Agosto 2020, sarà un martedì sera tra serie Tv e programmi d’intrattenimento. Sulla Rai andrà in onda la terza puntata della fiction Sorelle, scritta da Ivan Cotroneo e diretta dalla regista Cinzia TH Torrini. Invece, su Canale 5 torna lo zio Gerry con una nuova puntata de Lo show dei record. Inoltre verranno trasmessi numerosi film, i quali accontenteranno i gusti di tutti quanti. Non c’è alcun dubbio, anche oggi il divertimento con la programmazione in chiaro è più che garantito. Ora scopriamo insieme con una piccola guida quali sono invece le proposte degli altri canali Tv.

Stasera in Tv oggi 4 Agosto 2020: Anna Valle in “Sorelle”

Questa sera, 4 Agosto 2020, su Rai 1 alle ore 21.25 andrà in onda la terza puntata in replica della fiction Sorelle, con Anna Valle, Ana Caterina Morariu e Loretta Goggi. Su Rai 2 ci sarà la ventitreesima stagione della serie Squadra Speciale Cobra 11: Il primo giorno. Invece, su Rai3 andrà in onda il film 50 primavere. Poi su Rai 4 verrà trasmesso il film di fantascienza Life: Non oltrepassare il limite e su Rai Movie andrà in onda il film d’azione Takers. Il palinsesto Mediaset per la serata di oggi 4 Agosto 2020 ha in programma, come abbiamo già anticipato, su Canale 5 una nuova puntata de Lo show dei record, condotto da Gerry Scotti. Su Italia 1 andrà in onda la sesta stagione di Chicago P.D:Casi dimenticati. Infine, su Rete 4 ci sarà la commedia L’amore è eterno finché dura, con Carlo Verdone, Laura Morante, Stefania Rocca e Rodolfo Corsato.

Gli altri canali

Su Mediaset 20 andrà in onda il film di fantascienza Doomsday. Poi su Cine 34 andrà in onda la commedia Vip, con Enrico Brignano, Carlo Buccirosso, Martina Colombari, Maurizio Mattioli, Monica Scattini, Alena Seredova, Maria Grazia Cucinotta, Matteo Branciamore e tanti altri. Guai, equivoci e numerosi siparietti divertenti accadranno durante un’inaugurazione di un ristorante. Su La 5, invece, ci sarà il film romantico Gioco d’amore, con Kevin Costner, Kelly Preston, John C. Reilly, Brian Cox e Jena Malone. Infine, su Paramount Channel andrà in onda il film Pegasus Magico Pony. Un miracolo potrebbe salvare il ranch della famiglia Killian e così Sydney Killian troverà un misterioso pony con dei poteri magici che cambierà il suo futuro per sempre. >> Altre curiosità sul mondo dello spettacolo e non solo