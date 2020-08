Dal 1° settembre, ogni martedì su Sky e Now Tv, riparte con otto nuove puntate una fresca inedita stagione di “4 Hotel”. La sfida tra gli albergatori d’Italia sarà giudicata ancora una volta da Bruno Barbieri, chef, ristoratore e conduttore televisivo, tra i personaggi più amati del momento. A lanciare l’indiscrezione il settimanale ‘Tv Sorrisi e Canzoni’: l’esperto di hôtellerie, sofisticato quanto puntiglioso, quest’anno, viaggerà tra Versilia, Penisola Sorrentina, Garda, Chianti, Marche, Val Rendena in Trentino, Tuscia e Palermo. Le puntate che vedremo in autunno sono state registrate tutte prima dell’emergenza Coronavirus e del conseguente lockdown.

Bruno Barbieri “4 hotel” 2020: a settembre i nuovi episodi, tutte le anticipazioni

“4 Hotel” vedrà avvicendarsi vari alberghi italiani: il format, spin-off del vincente 4 ristoranti di Alessandro Borghese, seguirà lo stesso meccanismo di sempre. Gli alberghi si contenderanno il titolo, sfidandosi sul prezzo, qualità e servizi offerti. Colleghi e avversari, guidati da Bruno Barbieri, trascorreranno un giorno e una notte nei reciproci alberghi. Fatto il check-in, per ciascun hotel, lo chef in prima persona andrà a testare stile, pulizia e l’ospitalità di ciascun albergatore. A chiudere la puntata la prima colazione, con Bruno Barbieri, pronto come sempre ad assaggiare le uova. Per ognuno, un voto da 0 a 10 su 4 categorie: location, camera, servizi, prezzo. Come nel programma di Alessandro Borghese, Bruno Barbieri con i suoi voti, alla fine di ogni puntata, può confermare o ribaltare il risultato determinato dai giudizi dei 4 protagonisti dell’episodio in questione. Il vincitore si aggiudicherà il titolo di miglior albergo della località turistica prescelta e riceverà un contributo economico da reinvestire nella propria attività.

Bruno Barbieri, reduce dalla fortunata esperienza di 'Cuochi di Italia', diventato 'Campionato del mondo' in onda su Tv8, in una recente intervista ha lasciato intuire di essere a suo agio nei panni di conduttore. Vola alto e sogna: «Sia dal punto di vista tecnico, banalmente ho imparato come gestire la voce, ma anche dal punto di vista personale ho dovuto imparare delle cose. Ma d'altra parte vi svelo un segreto: mi sto preparando a condurre il Festival di Sanremo. Questo sarà il mio nuovo obiettivo!».