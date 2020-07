Stasera in Tv oggi 4 Luglio 2020: “Padre Natura” movimenterà la serata di Ciao Darwin 7

Stasera in Tv oggi, 4 Luglio 2020, sarà un sabato sera all’insegna del varietà. Sulla Rai tornano Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio per un nuovo imperdibile appuntamento con la musica e non solo. Invece, su Canale 5 ci sarà una puntata speciale di Ciao Darwin 7. Questa sera sarà “Padre Natura” a guidare la sorte dei concorrenti delle due squadre in sfida. Come ogni sera non mancheranno film, serie Tv e programmi di approfondimento e attualità. A questo punto non rimane che accomodarsi sul proprio divano e scegliere lo spettacolo che si preferisce. Ora scopriamo insieme con una piccola guida quali sono invece le proposte degli altri canali Tv.

Questa sera, 4 Luglio 2020, su Rai 1 alle ore 21.25 andrà in onda una nuova puntata dello show musicale e non solo 20 anni che siamo italiani, con Vanessa Incontrada, Gigi D’Alessio e tantissimi ospiti. Su Rai 2 verrà trasmesso il thriller Lo specchio della vendetta. Invece, su Rai3 andrà in onda la commedia L’audace colpo dei soliti ignoti, con Vittorio Gassman, Claudia Cardinale e Nino Manfredi. Poi su Rai 4 verrà trasmesso il film d’azione Escape Plan 2: Ritorno all’inferno, con Sylvester Stallone e su Rai Movie ci sarà il film drammatico Free State of Jones sulla vera storia di Newt Knight, con Matthew McConaughey. Il palinsesto Mediaset per la serata di oggi 4 Luglio 2020 ha in programma, come abbiamo già anticipato, su Canale 5 Ciao Darwin 7 con lo scontro tra “giovani” e “mature”. Il sexy modello Terrance Miguel Hay sarà “Padre Natura”. Su Italia 1 andrà in onda il film d’avventura Alla ricerca dell’isola di Nim. Infine, su Rete 4 ci sarà la sedicesima stagione dei Una vita.

Gli altri canali

Su Mediaset 20 andrà in onda il film d'azione Rush Hour 3: Missione Parigi, con Jackie Chan. Poi su Cine 34 andrà in onda il film western Professionisti per un massacro, con George Hilton, Edd Byrnes, George Martin, Milo Quesada. Su Paramount Channel, invece, ci sarà il film drammatico Ruth & Alex – L'amore cerca casa, con Morgan Freeman. Il giovane pittore Alex Carver ha acquistato per lui e la moglie Ruth un appartamento di due stanze un po' malmesso nella periferia di New York, a Brooklyn. Dopo 40 anni, il quartiere è diventato di moda e il loro appartamentino vale una piccola fortuna. Ruth e Alex ad un certo punto metteranno in vendita la loro casa. Affrontando un bizzarro gruppo di aspiranti acquirenti, Ruth e Alex si chiederanno se sia davvero il caso di cambiare drasticamente vita. Infine, su Tv8 andrà in onda il film drammatico Nemiche amiche, con Julia Roberts e Susan Sarandon.