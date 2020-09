Stasera in Tv oggi,6 Settembre 2020, sarà una domenica piena di emozioni. Su Rai 1 andrà in onda il film del 2018 Hotel Gagarin, diretto da Simone Spada e su Canale 5 torna la serie Tv L’ora della verità. Come sempre non mancheranno numerosi film di ogni genere. Su Italia 1 tutti pronti a farsi salvare dai bagnini del film Baywatch. Come sempre, il divertimento è assicurato con la programmazione in chiaro. A questo punto non rimane che accomodarsi sul divano e godersi il proprio spettacolo preferito insieme alla propria famiglia. Scopriamo insieme con una piccola guida quali sono invece le proposte degli altri canali Tv.

Stasera in Tv oggi 6 Settembre 2020: Luca Argentero in “Hotel Gagarin”

Questa sera, 6 Settembre 2020, su Rai 1 alle ore 21.25 andrà in onda la commedia Hotel Gagarin, con Barbora Bobulova, Luca Argentero, Giuseppe Battiston, Caterina Shulha e Silvia D’Amico. Su Rai 2 andrà in onda la finale di Supercoppa Italiana 2020 della pallavolo femminile. Invece, su Rai3 andrà in onda il film thriller Nella tana dei lupi. Poi su Rai 4 verrà trasmesso il film drammatico Non essere cattivo e su Rai Movie ci sarà il film drammatico Via dalla pazza folla. Il palinsesto Mediaset per la serata di oggi 6 Settembre 2020 ha in programma, come abbiamo già anticipato, su Canale 5 la prima stagione della serie L’ora della verità. Su Italia 1 andrà in onda il film Baywatch. Infine, su Rete 4 ci sarà il film Faccio un salto all’Avana, con Enrico Brignano.

Gli altri canali

Su Mediaset 20 andrà ci sarà la partita della UEFA Nations League tra Svizzera e Germania. Poi se vi piacciono le commedie su Cine 34 andrà in onda il film di Neri Parenti I pompieri, con Paolo Villaggio, Lino Banfi, Ricky Tognazzi, Gigi Sammarchi e Andrea Roncato. Il corpo dei Vigili del Fuoco di Roma, si arricchisce di una nuova squadra: la numero 17. Questa è formata da giovani in servizio civile o da anziani richiamati. Inutile dire che la squadra è conosciuta per la sua inettitudine fino a quando, chiamata da un ex collega per spegnere l’incendio in un ristorante, si comporta in modo egregio. Su Iris, invece, ci sarà il film giallo Il delitto perfetto, con Grace Kelly. Infine, su La 5 andrà in onda il film romantico Notting Hill, con Julia Roberts e Hugh Grant. >> Altre curiosità sul mondo dello spettacolo e non solo