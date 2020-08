Stasera in Tv oggi 9 agosto 2020: una nuova puntata di “Non dirlo al mio capo 2”

Stasera in Tv oggi, 9 Agosto 2020, sarà una domenica sera tra serie Tv e film imperdibili. Sulla Rai torna Vanessa Incontrada con le avventure di Non dirlo al mio capo 2. Invece, su Canale 5 andrà in onda il film biografico Bold Pilot: Leggenda di un campione. Poi su Rai 3 tornano le interviste di Raffaella Carrà. Come sempre non mancheranno programmi di approfondimento e attualità. Il divertimento è assicurato con la programmazione in chiaro. A questo punto non rimane che godersi il proprio spettacolo preferito. Scopriamo insieme con una piccola guida quali sono invece le proposte degli altri canali Tv.

Stasera in Tv oggi 9 agosto 2020: una domenica sera tra serie Tv e film

Questa sera, 9 Agosto 2020, su Rai 1 alle ore 21.25 andrà in onda una nuova puntata della serie Non dirlo al mio capo 2, con Vanessa Incontrada, Lino Guanciale e Chiara Francini. Su Rai 2 andrà in onda la nona stagione di Hawaii Five O: Sicurezza nazionale. Invece, su Rai3 torna A raccontare comincia tu. Raffaella Carrà presenterà al suo pubblico l’insuperabile Luciana Littizzetto. Poi su Rai 4 verrà trasmesso il film thriller Gone (Scomparsa) e su Rai Movie ci sarà la commedia Prima di lunedì, con Fabio Troiano, Vincenzo Salemme e Martina Stella. Il palinsesto Mediaset per la serata di oggi 9 agosto 2020 ha in programma, come abbiamo già anticipato, su Canale 5 il film biografico Bold Pilot: Leggenda di un campione. Su Italia 1 andrà in onda il film Game Night: indovina chi muore stasera?. Infine, su Rete 4 ci sarà il programma Una serata bella per te Bigazzi, il Concerto evento dedicato a Giancarlo Bigazzi.

Gli altri canali

Su Mediaset 20 andrà in onda il film d’azione 22 minutes. Poi se vi piacciono le commedie su Cine 34 andrà in onda Zucchero miele e peperoncino, con Renato Pozzetto, Lino Banfi, Pippo Franco ed Edwige Fenech. Il film è composto da tre episodi. Nel primo il buon Lino Banfi viene scambiato per un feroce assassino e finisce nelle mani di una giornalista a caccia di scoop. Poi c’è Pippo Franco, disoccupato, che trova lavoro come “cameriera”, diventa l’amante della padrona di casa e viene scoperto dal marito. Infine, Renato Pozzetto è un tranquillo tassista che stravede per la sua auto nuova. Su Iris, invece, ci sarà il film Il grande Gatsby, con Leonardo Di Caprio. Infine, su Nove andrà in onda il film Pane, amore e fantasia, con Vittorio De Sica, Gina Lollobrigida, Tina Pica, Roberto Risso e Marisa Merlini. >> Altre curiosità sul mondo dello spettacolo e non solo