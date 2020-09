Stasera in Tv oggi 9 settembre 2020: da “Il diritto di contare” a “Ocean’s 8”

Stasera in Tv oggi, 9 Settembre 2020, il divertimento è a dir poco assicurato con la programmazione in chiaro. Sulla Rai andrà in onda il film drammatico del 2016 Il diritto di contare, diretto da Theodore Melfi, e su Mediaset verrà trasmessa il film thriller del 2018 Ocean’s 8, diretto da Gary Ross. Poi come ogni giorno non mancheranno numerosi film di diverso genere e vari programmi d’approfondimento. Anche per questo mercoledì sera non resta che accomodarsi sul proprio divano e godersi lo spettacolo che più si preferisce. Ora scopriamo insieme con una piccola guida quali sono invece le proposte degli altri canali Tv.

Stasera in Tv oggi 9 Settembre 2020: spazio a numerosi film

Stasera in Tv oggi, 9 Settembre 2020, su Rai 1 alle ore 21.25 andrà in onda Il diritto di contare, con Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Janelle Monáe, Kevin Costner, Kirsten Dunst e Jim Parsons. Su Rai 2 ci sarà la terza stagione di The Good Doctor: Ossessione. Invece, su Rai3 torna Federica Sciarelli con la nuova stagione di Chi l’ha visto?. Poi su Rai 4 verrà trasmesso il film thriller Il cacciatore di donne, con Nicolas Cage, e su Rai Movie ci sarà il film romantico Love is all you need. Il palinsesto Mediaset per la serata di oggi 9 Settembre 2020 ha in programma, come abbiamo già anticipato, su Canale 5 Ocean’s 8, con Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Sarah Paulson, Rihanna, Mindy Kaling, Awkwafina, Helena Bonham Carter, Dakota Fanning. Su Italia 1 andrà in onda il film d’azione Suicide squad, con Margot Robbie, Scott Eastwood, Will Smith e Cara Delevingne. Infine, su Rete 4 ci sarà il film d’azione Nati con la camicia, con Bud Spencer e Terence Hill.

Gli altri canali

Su Mediaset 20 andrà in onda il film thriller Mine. Poi se vi piacciono i film drammatici e sentimentali su Cine 34 andrà in onda Malena, con Monica Bellucci, Giuseppe Sulfaro, Luciano Federico, Gaetano Aronica, Angelo Pellegrino, Paola Pace, Gabriella Di Luzio e Matilde Piana. Malena è una giovane donna in un paesino della Sicilia degli anni '40. Suo marito è partito per la guerra e sola deve affrontare le dicerie delle donne del paese che la invidiano a causa della sua bellezza. Tra gli uomini del paese che la desiderano c'è anche l'adolescente Renato che la spia tutti i giorni fantasticando incontri amorosi con lei. Dopo essere stata umiliata da un processo di adulterio intentato da una donna del paese, Malena diventa una prostituta. Su La5, invece, ci sarà il film romantico Rosamunde Pilcher: Il servizio da the. Infine, su Iris andrà in onda la commedia Giovani si diventa, con Ben Stiller.