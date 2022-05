Stefania Craxi è stata eletta presidente della Commissione esteri del Senato alla seconda votazione. Dopo il caso Petrocelli i 5 Stelle perdono così la presidenza dell’organismo parlamentare. I voti a suo favore sono stati 12, 9 voti sono andati a Ettore Licheri (M5S) e un astenuto. Ripercorriamo la lunga carriera della prima figlia di Bettino Craxi, svelando qualche curiosità. Scopriamo la sua biografia, dalle origini alla carriera politica, passando per la vita privata.

Chi è Stefania Craxi: carriera e curiosità sulla presidente della Commissione esteri del Senato

Stefania Craxi è nata a Milano il 25 ottobre del 1960 da Bettino Craxi e Anna Maria Moncini. Come suo padre e suo fratello Bobo ha intrapreso la strada della politica, ma nel corso della sua attività professionale ci sono anche importanti esperienze come imprenditrice nel settore della tv. Nel 1986 ha fondato La Italiana Produzioni Audiovisive, poi ARAN e ancora Endemol. Nel 2006 il debutto in politica: Stefania Craxi è stata eletta deputata alla Camera con Forza Italia. In seguito, nel 2008, con Il Popolo della Libertà. Con la nascita del Governo Berlusconi IV, Stefania Craxi è stata nominata Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri. A Milano ha poi lanciato una nuova formazione politica: i Riformisti Italiani. Alle elezioni del 2018 si è candidata per il Senato nel collegio uninominale di Monza-Seregno e nel collegio plurinominale Lombardia – 05 per Forza Italia. L’ha spuntata nell’uninominale ed è diventata vice presidente della Commissione Esteri. Nel dicembre del 2019 era tra i 64 firmatari per il referendum confermativo sul taglio dei parlamentari. Dopo la morte del padre Bettino, ha creato la Fondazione Craxi di cui è presidente onoraria.

La vita privata: ha tre figli

Veniamo alla sfera privata. Stefania Craxi è stata sposata due volte. Il primo matrimonio è avvenuto con l'imprenditore Renato Neri, da cui ha avuto il primogenito Federico (classe 1987). È poi convolata a nozze con Marco Bassetti, ex presidente e amministratore di Endemol passato alla guida di Banijay. Dal secondo marito cui ha avuto le figlie Benedetta e Anita attive nel campo della moda e del design. Nata sotto il segno dello Scorpione, vive ad Orbetello, in provincia di Grosseto.